Энергетики ответили на популярные вопросы потребителей Зауралья

15:31 08 февраля 2018 0

Компания опубликовала топ-5 запросов от потребителей Фото: пресс-служба ПАО «СУЭНКО»

Межрегиональная сетевая компания, обеспечивающая электроэнергией Тюменскую и Курганскую области, ПАО «СУЭНКО», составила рейтинг вопросов от потребителей и ответила на самые популярные из них. На основе запросов в компании внедряются новые сервисы, чтобы жителям и предприятиям было максимально удобно получать ее услуги.

На первом месте оказались вопросы, связанные с наружным освещением. Специалисты СУЭНКО советуют с проблемами уличного освещения в придомовой территории обращаться в УК, ответственную за благоустройство. Если отключение затронуло магистральные улицы, жители областей могут оставить заявки по телефонам диспетчерских. На второй позиции рейтинга — подключение к сетям. В будние дни можно обратиться с этим к специалистам Центра обслуживания клиентов СУЭНКО. Также каждый третий вторник и четверг месяца в тюменском центре обслуживания клиентов (ЦОК) проводятся бесплатные открытые уроки по подключению к сетям. Расписание работы ЦОКов и время проведения уроков размещены на сайте в разделе «Технологическое присоединение» (ТП).

Инфографика обращений потребителей в ПАО «СУЭНКО» Фото: пресс-служба ПАО «СУЭНКО»

В тройку лидеров вошли вопросы о взыскании задолженности, опломбировании счетчиков и заключении индивидуального договора энергоснабжения. Данные вопросы граждане могут направить напрямую в энергосбытовые компании: ОАО ЭК «Восток», Тюменьэнергосбыт, Тюменскую энергосбытовую компанию или другие.

На четвертом месте по количеству интернет-запросов — отключение электроэнергии. В этом случае жителям многоквартирных домов рекомендуется обратиться в УК, а владельцам частных домов — в компанию, обслуживающую их сети. Если сети обслуживает ПАО «СУЭНКО», на сайте в разделе «Отключения» можно найти информацию по плановым и текущим аварийным отключениям, время восстановления энергоснабжения. Если появились дополнительные вопросы, можно позвонить на информационный номер СУЭНКО в регионах.

Завершает топ-5 запросов Личный кабинет. В разделе оформляются документы на присоединение к электрическим сетям, минуя офис. Все общение между сотрудником СУЭНКО и заявителем — в электронном виде. Персональный менеджер ведет всю документацию и оперативно отвечает на возникающие вопросы. Договоры можно подписать электронно-цифровой подписью.

Помимо прочего, энергетикам поступали редкие и необычные вопросы. Например, может ли потребитель самостоятельно отремонтировать электрический шкаф. Специалисты предупреждают, что любой энергообъект несет опасность для жизни, поэтому необходимо сообщить о повреждениях в сетевую компанию. Если у заявителя нет возможности оплатить технологическое присоединение, это может сделать кто-то другой, указав в назначении платежа ФИО заявителя и номер договора на ТП. Если основной потребитель ограничивает доступ к электроэнергии субабонента, гражданам советуют при наличии договора энергоснабжения обращаться в энергосбытовую и/или сетевую компанию, а если документов нет — в надзорные органы.