Врача, виновного в эпидемии чумы свиней на Урале, отдали под суд

19:41 13 марта 2018 0

Смертельную болезнь не сразу обнаружили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело директора Исетского ветцентра, скрывшего признаки африканской чумы у свиней, передано в суд. Об этом «URA.RU» рассказали в прокуратуре Тюменской области.

По версии следствия, руководитель Исетского межрайонного центра ветеринарии, зная о падеже животных на ферме «Комплекс» в селе Шорохово, не выявил признаков африканской чумы свиней (АЧС) и не принял никаких мер для нераспространения болезни. С ноября по декабрь 2017 года на территории Шороховского сельского поселения был введен режим ЧС. В феврале 2018 года в отношении директора ветцентра возбудили уголовное дело по статье «халатность». Наказание предусматривает до 120 тысяч рублей штрафа или исправительные работы на срок до 1 года, пояснила «URA.RU» старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова.

На тюменской ферме, чтобы избавиться от заразы, провели эвтаназию 16-ти тысячам свиней. Директор «Комплекса» Василий Постников рассказывал «URA.RU», что предприятие после АЧС находится в крайне бедственном положении. «Никаких компенсаций, никакой помощи мы не получили. За горло взяли со всех сторон», — отметил руководитель.

Эпидемия АЧС осенью 2017 года затронула несколько регионов УрФО, помимо Тюменской области, чума свиней прошлась по Зауралью, Ямалу, Южному Уралу. Первые случаи выявления африканской чумы произошли в Челябинской области. Предположительно, в одном из частных подворий в поселке Тимирязевском Чебаркульского района свиней накормили пищевыми отходами. в Зауралье зараженные животные были завезены из Тюменской области. Убытки оцениваются миллионами рублей.

В 2014 году Россия ввела ограничения на импорт свинины из Латвии, Польши и Эстонии. Причиной были вспышки африканской чумы, напоминает РАПСИ. Одну из таких вспышек зафиксировали в Центральной России в 2016 году, уточняет сайт «Подмосковье сегодня».