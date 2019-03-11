Для бывшего мэра «оставаться в своем городе — это самоцель» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман перестал отговаривать россиян от эмиграции, так как «понимает, что происходит». Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

«И когда я слышу, что люди хотят уезжать — дай бог, чтобы у вас все получилось. Потому что Россия никуда не денется, это ваша страна, она всегда будет у вас в сердце. Но я никого уже не отговариваю, потому что я понимаю, что происходит», — сказал Ройзман.

Он отметил, что раньше, когда читал лекции и разговаривал с детьми, позволял себе отговаривать людей от эмиграции. Сам экс-мэр исключает для себя вариант покинуть родину и говорит, что для него «оставаться в своем городе — это самоцель».

Сейчас Ройзман ведет свою передачу на радиостанции «Эхо Москвы» и продолжает принимать граждан в Екатеринбурге несмотря на то, что не является ни мэром, ни чиновником. На вопрос, как он оценивает свой статус, бывший глава города ответил, что является «сам себе статусом». По словам Ройзмана, он зарабатывал себе имя больше 20 лет, будучи президентом фонда «Город без наркотиков», ведя приемы как депутат Госдумы и мэр. В настоящее время бывший чиновник надеется, что его еженедельные открытые приемы Екатеринбурге войдут в традицию.