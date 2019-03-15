Власти определились с будущим авиакомпании «Ямал»

Власти Ямала не собираются продавать авиакомпанию «Ямал» и планируют помогать ее развитию. Об этом сказал губернатор региона Дмитрий Артюхов на всероссийском конкурсе «Лидеры России».
«Авиакомпания „Ямал“ — во многом это не только бизнес, но и наша социальная безопасность. Она наше сильное преимущество. У меня есть планы, чтобы она улучшалась качественно. Здесь нельзя рубить с плеча: люди, кадры, безопасность», — цитирует ТАСС слова главы региона, ответившего на вопрос о возможной продаже компании. Он добавил, что авиаперевозчик «Ямал» является региональным и не должен конкурировать с такими крупными компаниями, как «Аэрофлот».
Авиакомпания «Ямал» была создана в 1997 году. На данный момент 98% акций компании принадлежат окружному департаменту имущественных отношений. Регион традиционно выделяет субсидии на ряд внутренних рейсов по стране. В начале марта авиакомпания открыла продажу билетов по пяти новым субсидируемым направлениям в летний период. Средства были выделены на рейсы в Симферополь и Краснодар.