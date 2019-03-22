Сенатор призвал разобраться с двойными пенсиями для уральцев

«Кыштымская авария» была первой радиационной катастрофой в СССР Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отреагировал на законопроект о выплате двойных пенсий. По мнению сенатора, нужно разобраться в порядке их начисления.

Сейчас двойные пенсии получают ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны Великой Отечественной войны, а также люди, обладающие знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Авторы законопроекта о двойных пенсиях хотят, чтобы ликвидаторы аварии на комбинате «Маяк», которая произошла в 1957 году в Челябинской области, также были приравнены к данной категории пенсионеров. Сейчас по закону получать двойные выплаты они не могут.

«Чем больше пенсионеров будут получать больше пенсий, тем лучше, но, думаю, надо посмотреть основания, по которым давали пенсии этой категории. Однозначно сказать трудно, нужно разобраться в порядке. С точки зрения социальной справедливости, наверное, это правильно», — приводит «Национальная служба новостей» слова Рязанского.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, кто имеет права на двойные пенсии. Депутат Госдумы Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект, который призван уравнять семьи уральцев с теми, кто пострадал от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Авария на предприятии «Маяк», или «Кыштымская катастрофа», произошла в 1957 в закрытом городе Челябинск-40. В емкости для радиоактивных отходов объемом 300 кубических метров произошел взрыв. В зоне загрязнения оказалась территория с населением около 270 тысяч человек. Авария является первой техногенной радиационной катастрофой в СССР.