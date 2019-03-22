В Пенсионном фонде уточнили, кто из россиян имеет право получать двойную пенсию

Законопроект о выплате двойных пенсий внесен на рассмотрение в Госдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Пенсионного фонда уточнили, кто в России имеет право получать двойную пенсию. Соответствующей законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Получать одновременно две пенсии могут люди, получившие или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации ее последствий», — сообщает «Российская газета».

Кроме того, на двойную пенсию имеют право участники Великой Отечественной войны, те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы, родители и вдовы (не вступившие в новый брак) военнослужащих по призыву, погибших или умерших во время прохождения службы. На двойную пенсию также имеют право награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Пострадавшие от радиации ликвидаторы аварии на производственном объединении «Маяк», которая произошла в 1957 году в Челябинской области, прав на эту льготу не имеют. Автор законопроекта, депутат Госдумы Андрей Барышев считает это несправедливым и предлагает уравнять семьи в правах.

По данным ИА FlashSiberia, правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий. Речь идет об отмене действующей в России с 2015 году балльной пенсионной формулы. Ранее «URA.RU» сообщало, что президент России Владимир Путин потребовал пересчитать пенсии за первые месяцы 2019 года. Это будет сделано для того, чтобы доплатить россиянам деньги, которые они недополучили при индексации.