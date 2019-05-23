Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд

Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра в Екатеринбурге Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест. Об этом сообщил руководитель юридической службы «Апология протеста», адвокат Алексей Глухов, который будет защищать интересы екатеринбуржца.
Пугина арестовали за нарушение общественного порядка, однако он сам вменяемой ему вины не признает. «Власти Екатеринбурга нарушили право на свободу собраний, задействовав силовой сценарий для разгона мирной акции», — цитирует Глухова газета «Ведомости».
В Екатеринбурге 13 мая в сквере у театра драмы начались несанкционированные митинги против строительства храма. По словам властей, земля под застройку выделена на законных основаниях. Через несколько дней ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин, который предложил провести среди жителей опрос по данной проблеме. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство горожан выступают за то, чтобы храм был возведен не в сквере у драмтеатра, а в другом месте.