Песков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма в Екатеринбурге

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 14:36
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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, песков дмитрий
Дмитрий Песков: решить вопрос со строительством храма должны региональные властиФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Федеральные власти не будут вмешиваться в решение вопроса по строительству храма Святой Екатерины. Об этом на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также пресс-атташе главы государства упомянул результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым 74% горожан охарактеризовали сквер как неудачное место для строительства храма и только 10% полностью поддержали стройку в парке. «Опрос есть опрос и, безусловно, он продемонстрировал ту картину, которую продемонстрировал. Мы не можем вмешиваться — это абсолютная прерогатива региональных и городских властей», — уточнил Песков.

В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям Екатеринбурга узнать мнение жителей. Из-за результатов опроса ВЦИОМ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев советовал не строить храм Святой Екатерины в сквере у театра драмы, однако мэр города Александр Высокинский прислушиваться к рекомендации главы региона не намерен.

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