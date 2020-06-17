Экс-советник мэра из ХМАО предстанет перед судом

В уголовном деле 20 томов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против экс-советника главы Нефтеюганска Максима Виера, который обвиняется в фальсификации доказательств при увольнении бывшего вице-мэра Сергея Лагойды. Об этом URA.RU сообщил сам Лагойда.

«Расследование завершено, материалы будут передаваться для обвинительного заключения. Поскольку дело ведет центральный аппарат СКР, то в суд его будет передавать Генеральная прокуратура. Я считаю, что вина Виера доказана. Возможно, суд будет проходить в Москве, где больше уверенности в его объективности», — сообщил бывший заместитель главы Нефтеюганска.

Виер в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что за период следствия перешел на другое место работы, а сейчас собирается вплотную ознакомиться с материалами уголовного дела. «До окончания следствия у меня не было возможности увидеть всю работу, проделанную следователем. В уголовном деле 20 томов, не исключаю, что у меня могут возникнуть жалобы, ходатайства, которые я буду заявлять. Думаю, что в суд дело будет передано ближе к осени. А в октябре истекает срок давности по привлечению меня к уголовной ответственности по данной статье УК РФ», — прокомментировал экс-советник главы Нефтеюганска. Он также добавил, что будет оспаривать исход дела, если оно будет завершено не по реабилитирующим для него обстоятельствам.

Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело на Виера было возбуждено осенью 2019 года по части 1 статьи 303 УК РФ — «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности». Санкция статьи предполагает штраф до 300 тысяч рублей, арест до четырех месяцев либо исправительные работы до двух лет.