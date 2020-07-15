Американская вакцина доказала свою эффективность во время испытаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 июля, — 217-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 127-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, количество зараженных в мире достигло отметки в 13 475 478 (+223 486 за прошедшие сутки). Выздороветь удалось 7 846 021 пациенту (+220 572). Жертвами COVID-19 стали 581 532 человека (+6 136).

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США (3 545 077). Следом по этому показателю идет Бразилия (1 931 204), а тройку лидеров замыкает Индия (937 487). Россия по-прежнему находится на четвертой строчке с 740 290 инфицированными.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что вакцинация жителей разных стран должна пройти одновременно во всем мире. Причем процедура должна быть лишена политической окраски.

Ученые из Еврейского университета Иерусалима заявили, что существующий препарат для снижения уровня холестерина в крови может быть эффективным при лечении COVID-19. По их словам, инфекция предотвращает обычное сжигание углеводов, в результате в клетках легких накапливается большое количество жира, что необходимо для размножения вируса. «Фенофибрат» помогает клеткам легких сжигать больше жира и препятствует способности SARS-CoV-2 к размножению.

Вакцина, разработанная американской компанией Moderna, вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования. Говорят, добровольцев разделили на три группы по 15 человек. Участникам испытания вкололи дозу препарата в 25, 100 и 250 микрограммов. Итог — у всех выработались антитела.

Коронавирус в России

Трансформация COVID-19 из разовой эпидемии в постоянное сезонное заболевание должна повлиять и на тактику борьбы с инфекцией, считает врач Александр Мясников. По его мнению, теперь совсем необязательно вводить в странах жесткий карантин, а сосредоточиться в первую очередь на группах риска — пожилых и людях с хроническими заболеваниями.

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уверяет, что люди, у которых коронавирус протекает бессимптомно, являются такими же переносчиками инфекции. Причем тяжесть заболевания, уверяет чиновница, зависит от источника заражения. То есть, если человек перенес инфекцию без симптомов, то порядка 75% заболевших контактных лиц могут перенести болезнь так же.

Восемь стран официально объявили о готовности принимать российских туристов. Правда, на определенных условиях. Речь идет о Турции, Кубе, Доминикане, Мексике, Мальдивах, Хорватии, Египте и ОАЭ. Для въезда в страну у россиян могут измерять температуру и требовать справку об отсутствии COVID-19. Впрочем, последнее слово в любом случае останется за Минтрансом, Росавиацией, Роспотребнадзором.

Сами россияне, тем временем, готовятся к второй волне распространения вируса. Проведенный Российской академией народного хозяйства и госслужбы опрос показал, что 45% людей уверены, что это случится в этом году. Еще 37% респондентов затруднились с ответом, и лишь 18% не верят в возникновение новой вспышки. Дмитрий Медведев, в свою очередь, такую вероятность не исключает. Говорит, что никто не может гарантировать, что стране не придется столкнуться со второй или третьей волной.

Коронавирус в мире

Президент США Дональд Трамп продолжает возлагать ответственность за пандемию на Китай . Он считает, что страна скрывала информацию о вирусе, что и привело к его распространению по всему миру. В КНР, к слову, за последние сутки выявили лишь шесть случаев заражения и четыре бессимптомных носителя. Всего в стране болеют 284 человека.

Швейцарский иммунолог Беда Штадлер провел исследование и заявил, что коронавирус является обычным сезонным заболеванием, а бессимптомных носителей не существует. У них просто есть иммунитет. Ученый рекомендует людям, которые носят медицинские маски, надеть шлем, поскольку риск того, что им что-то упадет на голову якобы выше, чем риск заразиться.