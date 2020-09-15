Через уральские города запустят новый поезд в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал. Курган, железнодорожный вокзал, пассажиры, ожидание поезда, чемодан, багаж, поезд
Поезд в Москву начнет курсировать с октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Через Курган и Екатеринбург с октября запустят дополнительный поезд по маршруту Челябинск — Москва. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

«Уральский филиал АО „Федеральная пассажирская компания“ назначает с октября по ноябрь дополнительный поезд из Челябинска в Москву», — рассказали в пресс-службе. В компании добавили, что поезд будет следовать через Курган, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Красноуфимск и Агрыз.

Поезд №181/182 Челябинск — Москва начнет курсировать с 5 октября раз в четыре дня. Из Челябинска данный поезд будет отправляться в 16.45. В обратную сторону состав впервые поедет 7 октября в 18:50.

Из Кургана поезд будет отправляться в 21:17. Время в пути займет 34 часа. В Екатеринбурге отправление назначено на 3:48.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...