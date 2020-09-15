Через уральские города запустят новый поезд в Москву

Через Курган и Екатеринбург с октября запустят дополнительный поезд по маршруту Челябинск — Москва. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
«Уральский филиал АО „Федеральная пассажирская компания“ назначает с октября по ноябрь дополнительный поезд из Челябинска в Москву», — рассказали в пресс-службе. В компании добавили, что поезд будет следовать через Курган, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Красноуфимск и Агрыз.
Поезд №181/182 Челябинск — Москва начнет курсировать с 5 октября раз в четыре дня. Из Челябинска данный поезд будет отправляться в 16.45. В обратную сторону состав впервые поедет 7 октября в 18:50.
Из Кургана поезд будет отправляться в 21:17. Время в пути займет 34 часа. В Екатеринбурге отправление назначено на 3:48.
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