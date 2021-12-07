У секты из ХМАО забрали земельный участок, находящийся в Тюмени

07 декабря 2021 в 18:59 Размер текста - 17 +

Земельный участок изъят у сектантов из ХМАО в пользу государства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ленинский суд Тюмени признал недействительным договор пожертвования, заключенный между местной религиозной организацией «Свидетели Иеговы» в Сургуте (ХМАО) и религиозным объединением «Свидетелей Иеговы» (признаны в России экстремистскими, запрещены и ликвидированы решением Верховного суда РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Согласно документу, северная ячейка организации в 2017 году получила в дар огромный земельный участок, находящийся в Тюмени. «Ленинский районный суд Тюмени признал недействительным договор пожертвования от 2017 года, заключенный между местной религиозной организацией Свидетели Иеговы в городе Сургуте и религиозным объединением „Свидетелей Иеговы“ о безвозмездной передаче земельного участка общей площадью 960 кв. м. и нежилого здания общей площадью 319,7 кв.м по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 115, строение 1», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что тюменский суд прекратил право собственности местной религиозной организацией «Свидетели Иеговы» в Сургуте и исключил из единого государственного реестра недвижимости запись об этом. Также судебный орган обратил землю и строение в собственность РФ. Решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» была ликвидирована. Также, как и входящие в ее структуру местные религиозные организации. В том числе, «Свидетели Иеговы» в Сургуте. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ленинский суд Тюмени признал недействительным договор пожертвования, заключенный между местной религиозной организацией «Свидетели Иеговы» в Сургуте (ХМАО) и религиозным объединением «Свидетелей Иеговы» (признаны в России экстремистскими, запрещены и ликвидированы решением Верховного суда РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Согласно документу, северная ячейка организации в 2017 году получила в дар огромный земельный участок, находящийся в Тюмени. «Ленинский районный суд Тюмени признал недействительным договор пожертвования от 2017 года, заключенный между местной религиозной организацией Свидетели Иеговы в городе Сургуте и религиозным объединением „Свидетелей Иеговы“ о безвозмездной передаче земельного участка общей площадью 960 кв. м. и нежилого здания общей площадью 319,7 кв.м по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 115, строение 1», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что тюменский суд прекратил право собственности местной религиозной организацией «Свидетели Иеговы» в Сургуте и исключил из единого государственного реестра недвижимости запись об этом. Также судебный орган обратил землю и строение в собственность РФ. Решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» была ликвидирована. Также, как и входящие в ее структуру местные религиозные организации. В том числе, «Свидетели Иеговы» в Сургуте.