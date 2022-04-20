Выходец из «Газпрома» в Тюменской облдуме обеднел в полтора раза

20 апреля 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Заработок Юрия Холманского резко упал Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Экс-заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Югорск» и депутат Тюменской областной Думы Юрий Холманский значительно потерял в доходах в 2021 году. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, размещенная на сайте областного парламента. В 2021 году Холманский заработал почти 49 млн рублей, в то время как годом ранее его доход составлял больше 71 млн рублей. В собственности у депутата по-прежнему есть два земельных участка и жилой дом. У председателя комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой доходы тоже снизились. В 2021 году она заработала 10,1 млн рублей, что на 400 тысяч рублей меньше, чем годом ранее. Состав имущества у Лосевой остался неизменным — четыре земельных участка, жилой дом и две квартиры. Кроме того, она является владелицей автомобилей УАЗ 31519, Kia Mohave и ГАЗ-66. Упали доходы и у еще одного депутата от ХМАО Валерия Голодюка. В 2021 году он заработал 5,7 млн рублей. Хотя годом ранее, будучи депутатом думы Сургута, его доход составлял 6,1 млн рублей. У народного избранника в собственности имеется земельный участок, жилой дом, квартира и встроенное нежилое помещение. В автопарке у Голодюка находится Lexus RX 300. Ранее URA.RU сообщало, что в число самых богатых депутатов Тюменской областной Думы вошел представитель от Югры — Олег Ваховский. Он занимает пост генерального директора компании «Газпром трансгаз Сургут». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Экс-заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Югорск» и депутат Тюменской областной Думы Юрий Холманский значительно потерял в доходах в 2021 году. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, размещенная на сайте областного парламента. В 2021 году Холманский заработал почти 49 млн рублей, в то время как годом ранее его доход составлял больше 71 млн рублей. В собственности у депутата по-прежнему есть два земельных участка и жилой дом. У председателя комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой доходы тоже снизились. В 2021 году она заработала 10,1 млн рублей, что на 400 тысяч рублей меньше, чем годом ранее. Состав имущества у Лосевой остался неизменным — четыре земельных участка, жилой дом и две квартиры. Кроме того, она является владелицей автомобилей УАЗ 31519, Kia Mohave и ГАЗ-66. Упали доходы и у еще одного депутата от ХМАО Валерия Голодюка. В 2021 году он заработал 5,7 млн рублей. Хотя годом ранее, будучи депутатом думы Сургута, его доход составлял 6,1 млн рублей. У народного избранника в собственности имеется земельный участок, жилой дом, квартира и встроенное нежилое помещение. В автопарке у Голодюка находится Lexus RX 300. Ранее URA.RU сообщало, что в число самых богатых депутатов Тюменской областной Думы вошел представитель от Югры — Олег Ваховский. Он занимает пост генерального директора компании «Газпром трансгаз Сургут».