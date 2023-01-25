Валерий Фальков рассказал о своем неожиданном назначении министром

Министр Фальков: мое назначение было неожиданностью, я ехал в Москву на другое мероприятие

25 января 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

По словам Фалькова, он не знал, что президент планирует назначить его на пост министра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о том, что назначение на высокую должность стало для него полной неожиданностью. Воспоминаниями чиновник поделился в эфире YouTube-шоу «Дайте сказать!». По словам бывшего ректора ТюмГУ, в тот день (21 января 2020 года) он приехал в Москву для разработки поправок в Конституцию РФ. «Безусловно, это [назначение на должность министра науки и высшего образования РФ] было неожиданно. Я ехал в Москву на совершенно другое мероприятие, не понимая, что вечером стану членом правительства», — рассказал Валерий Фальков, отвечая на вопрос ведущей на YouTube-шоу «Дайте сказать!». По словам чиновника, в день своего назначения на пост министра — 21 января 2020 года, он прибыл из Тюмени в Москву для участия в рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию РФ. До того, как войти в состав правительства, Фальков семь лет занимал должность ректора Тюменского государственного университета.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о том, что назначение на высокую должность стало для него полной неожиданностью. Воспоминаниями чиновник поделился в эфире YouTube-шоу «Дайте сказать!». По словам бывшего ректора ТюмГУ, в тот день (21 января 2020 года) он приехал в Москву для разработки поправок в Конституцию РФ. «Безусловно, это [назначение на должность министра науки и высшего образования РФ] было неожиданно. Я ехал в Москву на совершенно другое мероприятие, не понимая, что вечером стану членом правительства», — рассказал Валерий Фальков, отвечая на вопрос ведущей на YouTube-шоу «Дайте сказать!». По словам чиновника, в день своего назначения на пост министра — 21 января 2020 года, он прибыл из Тюмени в Москву для участия в рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию РФ. До того, как войти в состав правительства, Фальков семь лет занимал должность ректора Тюменского государственного университета.