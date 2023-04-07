Власти УрФО усиливают кибербезопасность

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В регионе обсудили, как можно решить вопрос с кадрами в сфере IT и быстрее перейти на отечественный софт Фото:

Заседание координационного совета по информационной безопасности провел полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Там, в частности, обсудили вопросы подготовки кадров в сфере IT и содержательного наполнения образовательных курсов. Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда.

«Особое внимание обратили на проблемы, с которыми при подготовке специалистов по кибербезопасности, сталкивается высшее образование. Кроме увеличения количества бюджетных мест, а, следовательно, и выпускаемых специалистов, необходимо под постоянным контролем держать вопросы содержательного наполнения курсов и развития материально-технической базы вузовских площадок, на которых осуществляется подготовка», — отмечают в полпредстве.

Необходимо переходить, но российские программные обеспечения, чтобы скорее отказаться от софта недружественных стран. Также вузы должны кооперироваться с работодателями, чтобы эффективнее решать вопрос с кадрами.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин похвалил полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и Дальнего Востока Юрия Трутнева за восстановление новых регионов России. По признанию полпреда, программы «не маленькие», и уральским властям предстоит «очень большая, серьезная, но такая нужная работа».

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Заседание координационного совета по информационной безопасности провел полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Там, в частности, обсудили вопросы подготовки кадров в сфере IT и содержательного наполнения образовательных курсов. Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда. «Особое внимание обратили на проблемы, с которыми при подготовке специалистов по кибербезопасности, сталкивается высшее образование. Кроме увеличения количества бюджетных мест, а, следовательно, и выпускаемых специалистов, необходимо под постоянным контролем держать вопросы содержательного наполнения курсов и развития материально-технической базы вузовских площадок, на которых осуществляется подготовка», — отмечают в полпредстве. Необходимо переходить, но российские программные обеспечения, чтобы скорее отказаться от софта недружественных стран. Также вузы должны кооперироваться с работодателями, чтобы эффективнее решать вопрос с кадрами. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин похвалил полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и Дальнего Востока Юрия Трутнева за восстановление новых регионов России. По признанию полпреда, программы «не маленькие», и уральским властям предстоит «очень большая, серьезная, но такая нужная работа».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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