Жители Урала стали реже искать работу

10 мая 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Средний срок привлечения соискателей на Урале увеличился в полтора раза Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В апреле жители Уральского федерального округа (УрФО) выходили на рынок труда реже, чем в марте 2023 года на 5,7%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «Динамика резюме апреля к марту 2023 года: Ханты-Мансийский АО (-3,7%), Ямало-Ненецкий АО (-4,7%), Тюменская область (-5%), Челябинская область (-5,2%), Свердловская область (-5,7%), Курганская область (-6,1%)», — сказано в сообщении. В целом по России активность соискателей снизилась на 5,1%. В апреле 2023 года падение интереса к трудоустройству в Свердловской области зафиксировано во всех профессиональных сферах. Самое большое количество резюме снизилось в автомобильном бизнесе (-13,9%), рабочем персонале (-11,0%), туризме, гостиницах ресторанах (-10,4%), а также в розничной торговле (-9,7%) и управлении персоналом (-9,4%). Наименьшее сокращение резюме за последний месяц заметили в сферах «Высший менеджмент» (-3,5%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (-4,5%) и «Информационные технологии» (-4,7%). По словам главного эксперта компании по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности Натальи Даниной, количество людей, которые хотят и могут работать, на рынке труда уменьшается по ряду причин: демография, релокация, частичная мобилизация и другие. «Для самих соискателей это скорее плюс — меньше конкурентов, более лояльные работодатели. Но вот для бизнеса эта ситуация — серьезный вызов. Средний срок привлечения кандидатов за последнее время увеличился в полтора раза», — сказала она. Ранее URA.RU писало, что Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» за последний месяц опубликовало 40 вакансий. Предприятие занимается производством радиолокационных систем для авиационных, ракетных и космических систем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В апреле жители Уральского федерального округа (УрФО) выходили на рынок труда реже, чем в марте 2023 года на 5,7%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «Динамика резюме апреля к марту 2023 года: Ханты-Мансийский АО (-3,7%), Ямало-Ненецкий АО (-4,7%), Тюменская область (-5%), Челябинская область (-5,2%), Свердловская область (-5,7%), Курганская область (-6,1%)», — сказано в сообщении. В целом по России активность соискателей снизилась на 5,1%. В апреле 2023 года падение интереса к трудоустройству в Свердловской области зафиксировано во всех профессиональных сферах. Самое большое количество резюме снизилось в автомобильном бизнесе (-13,9%), рабочем персонале (-11,0%), туризме, гостиницах ресторанах (-10,4%), а также в розничной торговле (-9,7%) и управлении персоналом (-9,4%). Наименьшее сокращение резюме за последний месяц заметили в сферах «Высший менеджмент» (-3,5%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (-4,5%) и «Информационные технологии» (-4,7%). По словам главного эксперта компании по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности Натальи Даниной, количество людей, которые хотят и могут работать, на рынке труда уменьшается по ряду причин: демография, релокация, частичная мобилизация и другие. «Для самих соискателей это скорее плюс — меньше конкурентов, более лояльные работодатели. Но вот для бизнеса эта ситуация — серьезный вызов. Средний срок привлечения кандидатов за последнее время увеличился в полтора раза», — сказала она. Ранее URA.RU писало, что Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» за последний месяц опубликовало 40 вакансий. Предприятие занимается производством радиолокационных систем для авиационных, ракетных и космических систем.