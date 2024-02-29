В ЯНАО соцработники получали в два раза больше, чем их тюменские коллеги

29 февраля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Соцработникам в ЯНАО платят более 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО за первые девять месяцев 2023 года социальные работники получали в два раза больше денег, чем их коллеги в Тюменской области. Материал о существующей между регионами России разнице в заработной плате сотрудников подготовил ТАСС. «Среди социальных работников рубеж в 100 тысяч рублей средние зарплаты в первые девять месяцев 2023 года перешагнули только в Магаданской области и ЯНАО. Например, на Ямале соцработники получали в два раза больше, чем их коллеги в Тюменской области (без учета автономных округов): 126 541 рубль против 56 487 рублей», — передает ТАСС. В отчете сказано, что более чем трехкратным был разрыв между зарплатами соцработников в Москве — 97 073 рубля и в таких областях, как Ивановская — 30 316 рублей, Костромская — 34 195 рублей и Брянская — 35 656 рублей. При этом в Северо-Кавказском федеральном округе разница была не столь высока, однако и сами зарплаты были небольшими: от 26 684 рубля в Ингушетии до 32 263 рубля в Ставропольском крае. В документах на сайте правительства ЯНАО сообщалось, что в 2022 году работникам социального обслуживания ЯНАО собирались увеличить оклады. Работа руководителей социальных организаций оценивается по показателям эффективности и результативности, за которые им начисляются баллы. При этом в том же году в Тюменской области в регионе возникла нехватка социальных работников. Требовались специалисты в отдел по опеке, попечительству и охране прав детства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО за первые девять месяцев 2023 года социальные работники получали в два раза больше денег, чем их коллеги в Тюменской области. Материал о существующей между регионами России разнице в заработной плате сотрудников подготовил ТАСС. «Среди социальных работников рубеж в 100 тысяч рублей средние зарплаты в первые девять месяцев 2023 года перешагнули только в Магаданской области и ЯНАО. Например, на Ямале соцработники получали в два раза больше, чем их коллеги в Тюменской области (без учета автономных округов): 126 541 рубль против 56 487 рублей», — передает ТАСС. В отчете сказано, что более чем трехкратным был разрыв между зарплатами соцработников в Москве — 97 073 рубля и в таких областях, как Ивановская — 30 316 рублей, Костромская — 34 195 рублей и Брянская — 35 656 рублей. При этом в Северо-Кавказском федеральном округе разница была не столь высока, однако и сами зарплаты были небольшими: от 26 684 рубля в Ингушетии до 32 263 рубля в Ставропольском крае. В документах на сайте правительства ЯНАО сообщалось, что в 2022 году работникам социального обслуживания ЯНАО собирались увеличить оклады. Работа руководителей социальных организаций оценивается по показателям эффективности и результативности, за которые им начисляются баллы. При этом в том же году в Тюменской области в регионе возникла нехватка социальных работников. Требовались специалисты в отдел по опеке, попечительству и охране прав детства.