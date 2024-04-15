Какие растения и грибы запрещено выращивать в России: постановление Роскачества

Роскачество предупредило об уголовной ответственности за посадку ряда растений

15 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Дачникам запретили выращивать содержащие псилоцибин и псилоцин грибы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России действует законодательство, ограничивающее выращивание некоторых видов растений и грибов на садовых и дачных участках. URA.RU расскажет в материале, какие растения и грибы нельзя выращивать в России — в материале. Россиянам рекомендуют отказаться от посадки ряда растений Роскачество обращает внимание граждан на уголовную и административную ответственность за культивацию определенных видов растений. «Уголовная ответственность наступает за выращивание определенного количества растений, конкретное на каждый вид можно проверить в постановлении», — сообщают в ведомстве, предостерегая от посадки таких растений вообще. В материале Роскачества подчеркивается, что особые вопросы возникают в связи с выращиванием мака. Однако запрещены к культивации только те его разновидности, которые указаны в официальном списке. «Остальные сорта можно смело выращивать в декоративных или кулинарных целях», — уточняют эксперты. URA.RU Дачникам запрещено выращивать содержащие псилоцибин и псилоцин грибы В России введен запрет на выращивание грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин. «Нельзя выращивать грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин», — уточнили в Роскачестве, отмечая растущую популярность домашних грибниц. Новость по теме Как выглядят грибы, за которые можно сесть в тюрьму. Фото В пресс-службе Роскачества также сообщили, что культивирование от 20 плодовых тел считается крупным размером, а от 200 — особо крупным. Несмотря на опасность мухоморов для здоровья, они не входят в список запрещенных к выращиванию грибов. За нарушение закона предусмотрены серьезные меры наказания. «За выращивание и культивирование растений и грибов с псилоцибином и псилоцином положены различные наказания», — сообщает Роскачество, уточняя, что за крупный размер возможен штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, а за особо крупный размер — до восьми лет лишения свободы. Незаконное культивирование в меньших размерах может повлечь административную ответственность с соответствующими штрафами или арестом. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России действует законодательство, ограничивающее выращивание некоторых видов растений и грибов на садовых и дачных участках. URA.RU расскажет в материале, какие растения и грибы нельзя выращивать в России — в материале. Роскачество обращает внимание граждан на уголовную и административную ответственность за культивацию определенных видов растений. «Уголовная ответственность наступает за выращивание определенного количества растений, конкретное на каждый вид можно проверить в постановлении», — сообщают в ведомстве, предостерегая от посадки таких растений вообще. В материале Роскачества подчеркивается, что особые вопросы возникают в связи с выращиванием мака. Однако запрещены к культивации только те его разновидности, которые указаны в официальном списке. «Остальные сорта можно смело выращивать в декоративных или кулинарных целях», — уточняют эксперты. В России введен запрет на выращивание грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин. «Нельзя выращивать грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин», — уточнили в Роскачестве, отмечая растущую популярность домашних грибниц. В пресс-службе Роскачества также сообщили, что культивирование от 20 плодовых тел считается крупным размером, а от 200 — особо крупным. Несмотря на опасность мухоморов для здоровья, они не входят в список запрещенных к выращиванию грибов. За нарушение закона предусмотрены серьезные меры наказания. «За выращивание и культивирование растений и грибов с псилоцибином и псилоцином положены различные наказания», — сообщает Роскачество, уточняя, что за крупный размер возможен штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, а за особо крупный размер — до восьми лет лишения свободы. Незаконное культивирование в меньших размерах может повлечь административную ответственность с соответствующими штрафами или арестом.