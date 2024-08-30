«Покровск падет быстрее, чем Бахмут»: украинцы злы на Зеленского из-за нападения на Курскую область

FT: солдаты и аналитики критикуют Зеленского из-за вторжения в Курскую область

30 августа 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Зеленского критикуют украинцы за возможную потерю Покровска после вторжения ВСУ в Курскую область, пишет FT Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский был раскритикован со стороны военных аналитиков и законодателей из-за быстрого продвижения ВС РФ на востоке страны с тех пор, как началось вторжение под Курском. Таким образом Покровск (ранее Красноармейск) может пасть намного быстрее, чем Бахмут из-за прорыва фронта в Донецкой области, сообщил военный аналитик киевской группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. «Честно говоря, я никогда ничего подобного не видел. Все так быстро разваливается. Покровск падет гораздо быстрее, чем Бахмут», — заявил Коваленко, его слова передает Financial Times . Он добавил, что провал обороны Украины на восточной окраине Покровска — это не вина солдат, которые удерживают позиции. Проблема заключается в том, кто принимает решения за этих бойцов. При этом главком ВСУ Александр Сырский делал заявление, что нападение под Курском являлось отвлечением ВС РФ от направлений в ДНР. В частности, от кураховского и покровского участков, передает 360.ru. Также украинский солдат Женя из 93-й механизированной бригады поделился своим видением ситуации, критикуя командную структуру и указывая на неэффективность ответов на меняющуюся обстановку. Кроме того, один из командиров украинской артиллерии сообщил о нехватке боеприпасов и перенаправлении ресурсов на другие направления. Аналитическая группа Frontelligence Insight отметила, что Покровск является ключевым транспортным узлом, и его потеря может существенно затруднить логистику для украинских военных во всем регионе. Также на пресс-конференции Зеленский признал сложность ситуации на фронте. По данным военных аналитиков, российские силы продвигаются быстрее с начала августа. Также американская газета New York Post писала, что Украина рискует потерять важный для снабжения ВСУ в Донбассе Покровск, потому что российская армия все ближе приближается к нему. Также аналитики подчеркнули, что потеря Покровска может стать значительной победой России и затруднить оборону ВСУ в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский был раскритикован со стороны военных аналитиков и законодателей из-за быстрого продвижения ВС РФ на востоке страны с тех пор, как началось вторжение под Курском. Таким образом Покровск (ранее Красноармейск) может пасть намного быстрее, чем Бахмут из-за прорыва фронта в Донецкой области, сообщил военный аналитик киевской группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. «Честно говоря, я никогда ничего подобного не видел. Все так быстро разваливается. Покровск падет гораздо быстрее, чем Бахмут», — заявил Коваленко, его слова передает Financial Times. Он добавил, что провал обороны Украины на восточной окраине Покровска — это не вина солдат, которые удерживают позиции. Проблема заключается в том, кто принимает решения за этих бойцов. При этом главком ВСУ Александр Сырский делал заявление, что нападение под Курском являлось отвлечением ВС РФ от направлений в ДНР. В частности, от кураховского и покровского участков, передает 360.ru. Также украинский солдат Женя из 93-й механизированной бригады поделился своим видением ситуации, критикуя командную структуру и указывая на неэффективность ответов на меняющуюся обстановку. Кроме того, один из командиров украинской артиллерии сообщил о нехватке боеприпасов и перенаправлении ресурсов на другие направления. Аналитическая группа Frontelligence Insight отметила, что Покровск является ключевым транспортным узлом, и его потеря может существенно затруднить логистику для украинских военных во всем регионе. Также на пресс-конференции Зеленский признал сложность ситуации на фронте. По данным военных аналитиков, российские силы продвигаются быстрее с начала августа. Также американская газета New York Post писала, что Украина рискует потерять важный для снабжения ВСУ в Донбассе Покровск, потому что российская армия все ближе приближается к нему. Также аналитики подчеркнули, что потеря Покровска может стать значительной победой России и затруднить оборону ВСУ в регионе.