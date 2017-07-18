14:51 18 июля 2017 2

Александр Тихонов будет требовать, чтобы его обидчика лишили церковного сана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скандал, связанный с конфликтом знаменитого биатлониста Александр Тихонова на родине в Челябинской области с настоятелем местного храма, получил новое развитие. Тихонов заявляет, что на него напали на выходе из церкви, повредили шейные позвонки, вцепились в волосы и чуть не сняли скальп. По словам биатлониста, он сделает все, чтобы настоятель собора Павел Бельский был лишен сана, после чего спортсмен вернет икону Святого Благоверного князя Александра Невского.

Как пишет Тихонов в своем личном блоге, комментируя инцидент в минувшие выходные в Уйском, икону Александра Невского он купил специально для церкви. Кроме того, в храме находится еще одна икона, его личная собственность. По словам биатлониста, земляки ему жаловались, что священник Павел Бельский постоянно прячет икону Александра Невского, а сам храм «приватизировал». В итоге олимпийский чемпион решил затребовать подарок обратно, подписав акт приемки-передачи.

«Начался шум. Мой одноклассник Иван Черепанов забрал икону. Я сказал: „Не надо шуметь. Икона никуда не уйдет. Она является моей собственностью, и я вправе ей распорядиться“. Я передал через главу Уйского района еще одну икону всех святых. Не буду называть ее цену, но она также стоит в церкви, в строительстве которой я участвовал. При входе в церковь нас жена пыталась снимать на телефон, на улице снимает дочь. Я давно не видел таких озлобленных женских лиц, — пишет Тихонов. — На выходе я сказал, что как только поменяют настоятеля, который ненавидит людей и не может быть церковным служителем, я буду готов вернуть икону. Это катастрофа, если в церкви не могут ни покрестить, ни отпеть. На выходе дочь продолжает снимать. Я подошел, взял ее за ремешок камеры и попросил прекратить. Они уже насочиняли, что я якобы ее ударил, что якобы был пьян. У них же есть запись с камер, так пусть покажут ее народу. Но они этого никогда не сделают, потому что тогда будут опровергнуты их же слова. Жители села это также понимают. На выходе на меня напали сзади, схватили за волосы так, что думал, снимут скальп».

Храм на родине Александра Тихонова, как утверждает биатлонист, «приватизировали» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как утверждает биатлонист, он уже прошел обследование, зафиксировал повреждение шейных позвонков и предъявит претензии Павлу Бельскому. «Думаю, что этот человек не имеет права быть настоятелем храма», — пишет Тихонов и заявляет, что готов пройти тест на детекторе лжи вместе с настоятелем, его женой, дочерью и всеми участниками инцидента.

Биатлонист утверждает, что будет заведено уголовное дело. «Сам Павел орал, как уличный бандит: „Хочешь, я тебе по печени засажу!“ После чего на меня напали его прислужники, но мы не давали никакого повода, кроме того, что забрали свою собственность. Я готов повторить все сказанное и на детекторе лжи, а вот они пусть думают. В святом месте так себя не ведут», — подводит итог олимпийский чемпион.

Павел Бельский заявил «URA.RU» в ответ на обвинения Тихонова, что «все это только слова». «Тридцать человек видели, что все было иначе, — говорит настоятель. — Мы готовы пойти с Тихоновым на мировую, если он считает, что с нашей стороны были эмоции. Но мы по-прежнему ждем от него извинений за то, что он ударил ребенка».

Храм в селе Уйского района построен при поддержке Александра Тихонова, родившегося в селе. Знаменитый биатлонист часто бывает на родине. Во время последнего визита он забрал икону, ранее подаренную им храму. Это возмутило настоятеля и часть прихожан, разбирательства обернулись скандалом. По словам Бельского, Тихонов был пьян. Запись о случившемся появилась на официальной странице «ВКонтакте» храма. Под видео появилось много комментариев, сторонники Тихонова спорили со сторонниками настоятеля. После того как пользователи начали употреблять нецензурную лексику, группу закрыли для комментариев.