22:37 05 декабря 2017 0

Столица выставки «Expo-2025» будет выбрана в ноябре 2018 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Режиссеры ролика «Технологии для счастья» — визитной карточки российской заявки на Экспо-2025 опубликовали видео, в котором представлены отрывки съемочного процесса и комментарии авторов работы, представленной на заседании Генассамблеи Международного бюро выставок в Париже.

Съемками видео занималась одна из ведущих кинокомпаний страны Fresh Production, специализирующаяся на производстве полнометражных фильмов и телесериалов, а так рекламных роликов, ставших лауреатами крупных международных фестивалей. Компания успела поработать с актером Дэвидом Духовны, рэпером Xzibit и другими звездами мирового уровня.

«Мы сняли короткометражный фильм, посвященный технологиям для счастья. Это история, в которой мы говорим про жизнь, про людей и про то, что может сделать их счастливее. Это три важных элемента, три кита нашей истории», — рассказал режиссёр Филипп Юрьев.



Авторы видео подчеркнули, что в процессе работы они всячески старались уйти от заученных текстов и вместо этого моделировали ситуации, где актерская игра выглядела максимально естественно. «В нашей истории меньше постановки и больше жизни», — отметил продюсер Макс Гюльсевер. «Это альтернативная реальность, в которой каждый герой становится счастливее благодаря определенному изобретению. Мы понимаем, что технологии смогут подарить людям то, чего им не хватает», — добавил продюсер.

Столица Урала уже второй раз подает заявку на проведение Всемирной выставки — четыре года назад Екатеринбург боролся за право принять «Экспо-2020», дошел до финала конкурса, но в самом конце уступил городу Дубай. Столица следующей всемирной выставки «Экспо-2025» будет выбрана в ноябре 2018 года путем голосования всех стран мира, участвующих в международных выставках. Конкуренты Екатеринбурга — Осака (Япония), Баку (Азербайджан) и Париж (Франция). Ранее во Франции состоялась первая презентация городов-претендентов: как писало «URA.RU», российская презентация заставила весь зал плакать