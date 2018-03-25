Подопечные Фадеева не смогли помириться: Темникова уличила Серябкину во лжи

08:47 25 марта 2018 0

Елена Темникова покинула группу со скандалом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вражда между подопечными продюсера Максима Фадеева — бывшей солисткой SEREBRO Еленой Темниковой и Ольгой Серябкиной, которая до сих пор поет в группе, — не стихает. Серябкина выпустила в соцсети пост, где призналась, как тяжело ей дался уход подруги из группы. Но примирения не случилось: поговорить между собой девушки не смогли.

Как напоминает StarHit, заявление об уходе из SEREBRO Темникова сделала в феврале 2014 года, после съемок клипа на песню «Я тебя не отдам» на слова Ольги Серябкиной.

«Этим клипом я внутренне ставила точку с тем, кого считала своим другом. <…> Это было реальной историей реальных нас. Главное из того, что я чувствовала, было сожаление за обманутую меня», — напишет впоследствии Серябкина. Именно после этого поста Темникова решила поговорить с бывшей подругой, но та даже не стала здороваться. Своим возмущением Темникова поделилась с подписчиками: «Я бы сказала, что она переигрывала. Я прохожу и думаю: ты пишешь посты, как ты скучаешь и любишь, а при встрече… <…> Противно! Неужели так сложно хотя бы поздороваться?».

Тем не менее, поклонники творчества группы все же надеются на примирение подруг: «Вы очень классные девчонки, энергичные, и с Леной было как-то круче, клипы были искреннее, а с ее уходом что-то пропало в тебе», «Было бы очень круто, если бы вы хоть одну песню еще спели вместе».

Елена Темникова покинула группу со скандалом, не дождавшись окончания контракта. С тех пор она больше не общалась ни с бывшими коллегами, ни с Фадеевым.