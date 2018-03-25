{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 марта 2018
24 марта 2018
08:47  25 марта 2018 0

Подопечные Фадеева не смогли помириться: Темникова уличила Серябкину во лжи

Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, темникова елена
Елена Темникова покинула группу со скандаломФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вражда между подопечными продюсера Максима Фадеева — бывшей солисткой SEREBRO Еленой Темниковой и Ольгой Серябкиной, которая до сих пор поет в группе, — не стихает. Серябкина выпустила в соцсети пост, где призналась, как тяжело ей дался уход подруги из группы. Но примирения не случилось: поговорить между собой девушки не смогли.

Как напоминает StarHit, заявление об уходе из SEREBRO Темникова сделала в феврале 2014 года, после съемок клипа на песню «Я тебя не отдам» на слова Ольги Серябкиной.

«Этим клипом я внутренне ставила точку с тем, кого считала своим другом. <…> Это было реальной историей реальных нас. Главное из того, что я чувствовала, было сожаление за обманутую меня», — напишет впоследствии Серябкина. Именно после этого поста Темникова решила поговорить с бывшей подругой, но та даже не стала здороваться. Своим возмущением Темникова поделилась с подписчиками: «Я бы сказала, что она переигрывала. Я прохожу и думаю: ты пишешь посты, как ты скучаешь и любишь, а при встрече… <…> Противно! Неужели так сложно хотя бы поздороваться?».

Тем не менее, поклонники творчества группы все же надеются на примирение подруг: «Вы очень классные девчонки, энергичные, и с Леной было как-то круче, клипы были искреннее, а с ее уходом что-то пропало в тебе», «Было бы очень круто, если бы вы хоть одну песню еще спели вместе».

Елена Темникова покинула группу со скандалом, не дождавшись окончания контракта. С тех пор она больше не общалась ни с бывшими коллегами, ни с Фадеевым.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров