23:20 28 марта 2018 0

Алексей Столяров и Владимир Кузнецов предложили наказывать за распространение лжи в интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предложение ввести законодательную ответственность за распространение заведомо ложной информации в интернете нашло поддержку в Общественной палате России и в экспертном сообществе. С такой идеей ранее выступили известные организаторы телефонных розыгрышей Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован).

Заведующий кафедрой уголовного права МГУ имени Ломоносова Леонид Головко назвал введение соответствующей нормы в уголовном законодательстве легитимным, сообщает РАПСИ. «В принципе, такого рода норма может быть сформулирована, в том числе в уголовном законодательстве. Технически это возможно. Есть же у нас уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, за заведомо ложное сообщение о взрыве, поджоге и так далее», — пояснил Головко.

Идею поддержал и член Общественной палаты Илья Ремесло. «Основной задачей я вижу создание работающего механизма борьбы с информационными „вбросами“, с сохранением права добросовестных распространителей информации. Это и есть альтернатива „закрытому интернету“ — регулировать вопрос необходимо с учетом баланса прав и интересов всех участников», — написал эксперт на своей странице в Facebook. По его мнению, соответствующие изменения в законодательстве позволили бы «пресекать информационные вбросы, затрагивающие общественную и государственную безопасность».

Напомним, ранее пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов рассказали «URA.RU», что ответственность за распространение ложных сведений в соцсетях необходима, поскольку они способны провоцировать в том числе массовые беспорядки. «Лично мое скромное мнение — распространение заведомо ложной информации, повлекшее за собой административное правонарушение, должно нести за собой арест», — заявил екатеринбуржец Столяров.