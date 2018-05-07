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07 мая 2018
13:49  07 мая 2018 0

Подопечная Макса Фадеева взбудоражила поклонников горячим снимком. «Будто порнозвезда». ФОТО

Серябкина рассказала о взаимоотношенияхФото: serebro_official, Instagram

Участница музыкальной группы Serebro Ольга Серябкина поделилась на своей странице в Instagram новым пикантным снимком. Под постом подопечная продюсера из Кургана Макса Фадеева также «раскрыла секрет» зевания.

Певица предстала в кадре в полупрозрачной белой блузе, подчеркивающей ее формы, с приоткрытым ртом и развевающимися волосами. Поклонники Серябкиной забросали ее комплиментами. «Поза хорошая», «Ты просто космос», «Какая сексуальная», «Эта женщина — целая вселенная», «Фотки топ!», — прокомментировали фанаты. Однако не все оценили фотографии и внешний вид артистки. «Верхняя губа все выше и выше», «Фоткается будто порнозвезда», «Я перестал вас уважать», — высказались критики.

При этом под откровенным снимком звезда написала, что если человек может спокойно зевнуть при постороннем, то ему комфортно находиться в этой компании. По словам исполнительницы, зевота не является показателем скуки, как это принято считать.

Ксения Томашова
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