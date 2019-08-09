В Utair посчитали выручку авиакомпании с начала года

В Utair перевезли 3,7 млн пассажиров за первые шесть 2019 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Utair оказалась удовлетворена своими финансовыми показателями за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании заявили, что им удалось увеличить выручку на полмиллиарда рублей, при этом оперативный убыток сократился на 1,2 миллиарда рублей. «Несмотря на то, что в 2019 году на темпы роста негативно повлиял срыв поставок Boeing 737-8 МАХ, Utair улучшил финансовые показатели. Это говорит о том, что компания выбрала верную стратегию», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Авиаперевозчик хорошие финансовые показатели объясняет вводом новой тарифной сетки, что обеспечило рост загрузки кресел без повышения цен на билеты. Также в Utair отметили эффективность в оптимизации процессов аэропортового обслуживания. Объем перевезенных пассажиров за период январь — июнь 2019 года составил 3, 7 млн пассажиров.

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава Минтранса Евгений Дитрих рекомендовал Utair ограничить рост продажи билетов. Источник внутри авиакомпании объяснил эти слова тем, что министр призывал перевозчика не заниматься демпингом цен, а разработать сильную финансовую стратегию компании. Размер долга перевозчика перед кредиторами оценивается в сумму свыше 70 млрд рублей.