Екатеринубргские геологи нашли самый крупный кристалл граната, среди когда-либо обнаруженных на Урале. Находка сделана на границе Свердловской и Челябинской областей, сообщили «URA.RU» в Уральском геологическом музее Уральского государственного горного университета.
«Вес найденного кристалла составляет полтора килограмма, до этого самый крупный уральский гранат весил примерно 500 гр. Наша находка является самой большой для Урала, в России крупным является гранат найденный в Карелии, его вес четыре килограмма», — объяснил «URA.RU» Дмитрий Клейменов, директор Уральского геологического музея.
Это месторождение неподалеку от озера Иткуль было разведано в 1960-е годы, но добыча там никогда не велась. Это связано с труднодоступностью места, а стало быть, дороговизной добычи. «Хотя гранат является ювелирным поделочным камнем, то месторождение планировалось для добычи минералов в качестве абразивов — это материалы, обладающие высокой твердостью, и используются для обработки поверхности различных материалов, металлов. Но примерно в то время начали производить синтетические абразивы, и месторождение забросили. Мы провели в конце 2019 года там разведку, и сразу нашли рекордный кристалл», — рассказал Дмитрий Клейменов.