Геологи нашли самый большой кристалл граната на Урале. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нахдку отдали в Уральский геологический музейФото: УГГУ

Екатеринубргские геологи нашли самый крупный кристалл граната, среди когда-либо обнаруженных на Урале. Находка сделана на границе Свердловской и Челябинской областей, сообщили «URA.RU» в Уральском геологическом музее Уральского государственного горного университета.

«Вес найденного кристалла составляет полтора килограмма, до этого самый крупный уральский гранат весил примерно 500 гр. Наша находка является самой большой для Урала, в России крупным является гранат найденный в Карелии, его вес четыре килограмма», — объяснил «URA.RU» Дмитрий Клейменов, директор Уральского геологического музея.

Это месторождение неподалеку от озера Иткуль было разведано в 1960-е годы, но добыча там никогда не велась. Это связано с труднодоступностью места, а стало быть, дороговизной добычи. «Хотя гранат является ювелирным поделочным камнем, то месторождение планировалось для добычи минералов в качестве абразивов — это материалы, обладающие высокой твердостью, и используются для обработки поверхности различных материалов, металлов. Но примерно в то время начали производить синтетические абразивы, и месторождение забросили. Мы провели в конце 2019 года там разведку, и сразу нашли рекордный кристалл», — рассказал Дмитрий Клейменов.

Вес необработанного кристалла полтора килограмма
Фото: УГГУ

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...