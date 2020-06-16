Юлия Михалкова рассказала о вечеринке с авторитетами

Юлия Михалкова призналась, что на том корпоративе она напилась и подралась Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о выступлении на вечеринке «авторитетных бизнесменов» в Екатеринбурге. Об этом она написала в своей книге «Не говори мужчинам нет!».

«Как-то раз меня с [Сергеем] Исаевым пригласили выступить на мероприятии авторитетных в Екатеринбурге, да и в целом в России бизнесменов. Фамилий называть не буду. Но, по мнению местных журналистов и ряда моих подруг, от них „веет запахом могилы“», — приводит отрывок из книги газета «Комсомольская правда». Михалкова рассказала, что корпоратив проходил на закрытой базе, а на мероприятии был только узкий круг лиц. По словам артистки, гости относились к ней и Исаеву «покровительственно и любя».

Бывшая участница «Уральских пельменей» призналась, что на 15 минуте выступления их пригласили за стол. Михалкова отметила, что после нескольких пропущенных стаканов и шуток прозвучал выстрел из пистолета, и началась дискотека. Кроме того, артистка призналась, что на том корпоративе она напилась и подралась.

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» в прошлом году. В СМИ ходили слухи, что причиной стала неразделенная любовь. Однако сам, а артистка говорила, что ей просто не хватало простора для творчества. Свою личную жизнь 36-летняя Михалкова старается скрывать от посторонних, пишет портал «Дни.ру».