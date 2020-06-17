Сегодня, 17 июня, — 189-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 99-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным портала coronavirus-monitor, количество заболевших в мире достигло 8 284 295 (+127 432 за ночь). Выздоровел уже 4 299 271 (+38 851) человек, 446 926 (+6 677) пациентов скончались.
Когда изобретут вакцину от коронавируса?
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США до конца года будут располагать
Ситуация в России
Главной причиной низкой смертности в России является социальная ориентированность медицины, заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, общедоступность медицины стала залогом того, что удалось избежать большого количества жертв.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предположил, что полностью отказаться от карантинных мер можно будет только в следующем году. Однако 24 июня ветераны Великой Отечественной войны смогут наблюдать за парадом Победы на Красной площади без медицинских масок. Для них будут созданы особые условия: сопровождающие родственники пройдут тест, а также будут в масках и перчатках. Особые условия будут созданы и для заболевших россиян в день всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Отмечается, что для них на участках выделят отдельные помещения.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что россияне смогут попасть на море без карантина уже со следующей недели. Власти региона решили ослабить контроль за туристами с 21 июня. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что некоторые
Ситуация в мире
В ВОЗ рассказали, что результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса британскими врачами являются настоящим «научным прорывом». Это первое лекарство, которое помогло снизить уровень смертности среди пациентов с COVID-19, которым было необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких.
Официальный представитель Белого дома Кейли Макинани заявила, что
Из-за новой вспышки жителям Пекина не рекомендуется покидать город, но в случае особой необходимости нужно предоставить сертификат об отсутствии инфекции. Накануне власти Пекина
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