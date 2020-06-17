Полностью отказаться от карантинных мер можно будет только в 2021 году, заявили в Минздраве РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 июня, — 189-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 99-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным портала coronavirus-monitor, количество заболевших в мире достигло 8 284 295 (+127 432 за ночь). Выздоровел уже 4 299 271 (+38 851) человек, 446 926 (+6 677) пациентов скончались.

Количество жертв в США стало больше, чем погибших во время Первой мировой войны. От вируса умерли уже 116 526 человек. В Первую мировую войну, как считается, погибли 116 516 американских военнослужащих. Всего в стране диагноз COVID-19 поставлен 2 208 389 пациентам (+21 462 за ночь). Это самый большой показатель в мире. На втором — Бразилия с 928 834 (+37 278) зараженными. Замыкает тройку Россия, где зафиксировано уже 545 458 заболевших.

Когда изобретут вакцину от коронавируса?

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США до конца года будут располагать вакциной и эффективным лекарством . При этом точных дат он не назвал. А в России уже приступили к лечению пациентов новым отечественным препаратом «Авифавир». Самарские медики рассчитывают, что таблетки позволят снизить такие осложнения, как пневмония и острая дыхательная недостаточность, а также минимизировать другие проявления, которые сопровождают инфекцию.

Ситуация в России

Главной причиной низкой смертности в России является социальная ориентированность медицины, заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, общедоступность медицины стала залогом того, что удалось избежать большого количества жертв.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предположил, что полностью отказаться от карантинных мер можно будет только в следующем году. Однако 24 июня ветераны Великой Отечественной войны смогут наблюдать за парадом Победы на Красной площади без медицинских масок. Для них будут созданы особые условия: сопровождающие родственники пройдут тест, а также будут в масках и перчатках. Особые условия будут созданы и для заболевших россиян в день всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Отмечается, что для них на участках выделят отдельные помещения.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что россияне смогут попасть на море без карантина уже со следующей недели. Власти региона решили ослабить контроль за туристами с 21 июня. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что некоторые санатории смогут принять граждан при наличии трех справок.

Ситуация в мире

В ВОЗ рассказали, что результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса британскими врачами являются настоящим «научным прорывом». Это первое лекарство, которое помогло снизить уровень смертности среди пациентов с COVID-19, которым было необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких.

Официальный представитель Белого дома Кейли Макинани заявила, что вторая волна заболевания в настоящее время не угрожает США, так как результаты исследований говорят о низком проценте заболевших в стране.

Из-за новой вспышки жителям Пекина не рекомендуется покидать город, но в случае особой необходимости нужно предоставить сертификат об отсутствии инфекции. Накануне власти Пекина повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию с третьего до второго.