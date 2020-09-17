Власти РФ не рассматривают вариант повторного введения карантина Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 сентября, — 282-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 192-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 312 987. Общее число инфицированных достигло 30 339 718. Из них выздороветь удалось уже 22 207 104 пациентам (+235 295). Жертвами вируса стали 955 993 (+5 651).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен уже 6 874 596 американцам. Следом идут Индия (5 212 686) и Бразилия (4 457 443). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 085 281.

Вакцина и лекарство

Вакцина от COVID-19 от научного центра «Вектор» не создает пожизненного иммунитета, заявил сотрудник организации. По его словам, сыворотка действует минимум полгода и достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса.

Минздрав России разрешил применять на дому два лекарства от коронавируса на основе фавипиравира. Первым таким препаратом, продающимся в аптеках, станет «Коронавир». Со следующей недели в аптеках появится и второй препарат — «Арепливир».

Коронавирус в России

В Кремле ответили, будет ли введен новый карантин в связи с распространением COVID-19. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти страны не обсуждают введение жестких ограничительных мер из-за роста заболеваемости.

Телеведущая Ольга Скабеева перенесла коронавирус. На своей странице в Instagram она рассказала, что у нее были типичные для этой инфекции симптомы, но не было одышки. Сейчас журналистка уже выздоровела и надеется на появление иммунитета.

С конца месяца Россия может возобновить авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики. Москва была готова это сделать еще в июле.

Коронавирус в мире

Ситуация в Европе с COVID-19 начинает серьезно ухудшаться , заявил директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюгге. По его словам, число еженедельных случаев превысило то количество, о котором сообщалось, когда пандемия впервые достигла пика в Европе в марте.

Коронавирус отнимает у людей порядка 11-14 лет жизни. К такому выводу пришли американские и британские ученые при помощи расчета «потерянных потенциальных лет жизни». По РФ таких данных нет, но, по словам экспертов, здесь показатель может колебаться на уровне 5-10 лет.