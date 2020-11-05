Тюменские врачи раскрыли, сколько будут помогать Кургану с COVID

Тюменские врачи пробудут в Кургане месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи из Тюмени будут работать в Курганской городской больнице №2, где лечат больных коронавирусом, до конца ноября. Об этом сообщила пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.

«В Кургане тюменские врачи пробудут до 30 ноября 2020 года», — рассказали в пресс-службе. Специалисты из Тюмени прибыли в Курган пять дней назад.

Врачи отметили, что во всех отделения госпиталя, который был развернут в больнице, находятся пациенты с коронавирусом и поражением легких, но с разными особенностями. Так, в хирургическом отделении лечат перенесших операцию, в акушерско-гинекологическом — пациенток с гинекологическими заболеваниями. «Весь месяц будем работать без выходных. Все врачи моногоспиталя трудятся на износ и, как правило, больше месяца такой режим мало кто выдерживает», — объяснил доцент кафедры госпитальной терапии Тюменского ГМУ, врач-терапевт, гематолог Виктор Платицын.

Ранее курганские медики пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении в регионе. С 28 октября в Курганскую область на помощь в борьбе с коронавирусом начали приезжать медработники из других регионов. Из Тюмени должны были приехать пять врачей и две медсестры.