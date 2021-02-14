В РФ стабилизировалась ситуация с новыми случаями коронавируса

С начала пандемии в России зафиксировано более 4 млн заболевших коронавирусом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Начиная с 9 февраля число заболевших COVID-19 в сутки не превышало 15 089.

«За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба в telegram-канале. Жертвами вируса стали 430 человек, полностью излечились — 15 194.

Рейтинг по количеству заболевших вирусом возглавляет Москва. Там зафиксировано 1559 новых случаев заболевания за сутки. На втором месте Санкт-Петербург с 1 099 заболевшими. На третьем — Московская область, где выявили 828 инфицированных.

Среди регионов Урала больше всего новых заболевших в Свердловской области (+268). В Челябинской области — 260, Пермском крае — 260, Тюменской области — 116, ХМАО — 144, Курганской области — 91, ЯНАО — 54 новых выявленных случаев коронавируса.

Таким образом, с начала пандемии в России зафиксировано 4 071 883 заболевших. Из них жертвами COVID-19 стали 80 126 человек, вылечиться удалось 3 593 101 инфицированному.

Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что вероятность нового всплеска коронавируса в России весной этого года остается высокой, пишет агентство Nation News. Тем временем десятки государств уже одобрили российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», передает «Пятый канал». Однако врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с URA.RU заявил, что человечество ждет пандемия вируса гораздо опаснее, чем COVID-19.