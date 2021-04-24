Cиловик пытался дать деньги водителю пострадавшего автомобиля, чтобы тот не вызывал сотрудников ГИБДД Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вечером 23 апреля замначальника ОВД Алапаевска Эдуарда Губера попал в ДТП. По информации пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудник полиции выехал на встречную полосу.

«На 99 километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника ОВД Алапаевска. По предварительным данным, подполковник полиции 1986 года рождения, управляя служебным автомобилем „ВАЗ“ в гражданской одежде, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомашиной Toyota Camry», — рассказал он «Комсомольской правде».

По информации издания, замначальника был пьян и пытался дать деньги водителю пострадавшего автомобиля, чтобы последний не вызывал инспекторов ГИБДД. Кроме того, на личной странице сотрудника правоохранительных органов в соцсети «ВКонтакте» последняя запись свидетельствует об участии в розыгрыше алкогольных напитков от сети алкомаркетов «Красное и белое». «Выиграй ассорти благородных коньяков Старейшина. Целый ящик может достаться именно тебе! Победитель сможет попробовать три разных вкуса», — говорится в пояснении к конкурсу. На момент публикации материала замначальника ОВД Алапаевска на сообщение в соцсети «ВКонтакте» от URA.RU не ответил.