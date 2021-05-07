«Единая Россия» по всей стране запустила акции ко Дню Победы

По всей России начались акции, посвященные Дню Победы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Единая Россия» по всей стране запустила акции, посвященные наступающему Дню Победы. Тысячи волонтеров, активистов партии и депутатов участвуют в поздравлениях ветеранов Великой Отечественной войны и всейроссийских флэш-мобах, сообщается на официальном сайте партии.

В Курганской области 8 мая состоится автопробег «Дорога к ветерану», который охватит все населенные пункты, где живут фронтовики — их в Зауралье осталось менее 200 человек. Руководитель регионального исполкома партии Родион Вяткин отметил, что для молодых участников пробега это станет возможностью пообщаться с героями, пожать им руку и сказать «спасибо».

В разных регионах активисты с начала мая проводят акцию «Парад у дома ветерана». К примеру, в Астраханской области так уже поздравили с 96-летием Байрамгазы Бикнефесова. В Пермском крае 7 мая воспитанники детского сада «Крылатые качели» и отряд юнармейцев проведут парад под окнами участника битвы за Сталинград Геннадия Федорышина, а также поздравят его творческим выступлением.

Активисты и депутаты приезжают в гости к ветеранам, чтобы поздравить с праздником Фото: пресс-служба «Единой России»

Еще партийцы запустили акцию «Палисадник Победы», в рамках которой благоустраивают территоирии под окнами ветеранов. Так, активисты уже высадили туи рядом с домом ветерана Федора Русакова в Смоленске. В Павловском Посаде депутат мособлдумы Линара Самединова привела в порядок палисадник у дома ветерена Великой Отечественной войны Николая Жданкина. В Нижегородской области волонтеры, депутаты и активисты присоеденились к акции «Подарок ветерану». Они приезжают к участникам войны в гости на микроавтобусах «Победа» и вручают цветы, подарки и продуктовые наборы.

В регионах единороссы проводят также собственные мероприятия. Например, в Тарусе в Калужской области партийцы организовали ацию «Сирень Победы» и высадили в сквере у Братской могилы саженцы сирени. В Удмуртии 20 творческих коллективов выступают для ветеранов во дворах домов, в Новосибирской области была организована вакцинация против коронавируса людей старше 60 лет, в Алтайском крае была развернута гигантская Георгиевская лента (9 на 60 метров) в Нагорном парке. Секретарь местного отделения партии в Барнауле Юрий Еремеев сообщил, что впервые такой проект был реализован в 2020 году и так понравился горожанам, что было решено сделать его ежегодным.

В Барнауле была развернута гигантская Георгиевская лента (9 на 60 метров) Фото: пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» организовала в соцсетях несколько флешмобов, посвященных 9 мая. Один из них — «Строфа Победы». Любой желающий может прочитать на камеру стихотворение, посвященное ветеранам, и выложить его в соцсетях. К акции уже присоеденился замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн, а также народный артист России Владимир Машков, который прочел стихотворение Давида Самойлова «Сороковые».