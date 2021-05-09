Звезда TikTok исполнила мечту свердловского ветерана

Одна из самых популярных русскоязычных блогеров в ТikTok Дина Саева (Мадина Басаева) исполнила мечту ветерана Великой Отечественной войны из Свердловской области. Девушка потратила около 200 тысяч рублей на строительство бани для 92-летней бабушки.
По словам Саевой, ей предложили за 200 тысяч рублей записать ветеранам Великой Отечественной войны видеопоздравление. Девушка согласилась, однако решила направить полученные деньги на благотворительность. «Сегодня я хочу дать этим деньгам правильное применение. Я нашла фонд поддержки ветеранов, где можно помочь им и реализовать их мечту. Я выбрала Анварию Зулкарнаевну. Она мечтает о бане, которой у нее не было», — написала блогер на своей странице в Instagram.
Дина Саева перевела на счет фонда 241 тысячу рублей. Всю процедуру она показала на своей странице в Instagram.
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