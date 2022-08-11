Уроженка Тюмени, блогер Алена Водонаева высказала претензии к качеству обслуживания в «Яндекс. Такси». Пост с обращением знаменитость опубликовала в своем telegram-канале.
«Яндекс. Такси», давайте так! Если ваши водители кашляют — они едут в маске. Это корпоративная этика любой сферы услуг! Ни черта не приятно ехать на «Бизнесе» или «Комфорт+», ежедневно оплачивая проезд от четырех до шести тысяч, и сидеть кошмариться от кашля ваших сотрудников. Вы же не из каменного века. Чуть-чуть поцивилизованней, ок?», — написала Водонаева.
В колл-центре «Яндекс. Такси» агентству сообщили, что в такой ситуации пассажир должен обратиться с жалобой в службу поддержки. Будет проведена проверка. Также сотрудник рассказал, что водители должны носить маски, а в случае недомогания не выходить на линии.
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Уроженка Тюмени, блогер Алена Водонаева высказала претензии к качеству обслуживания в «Яндекс. Такси». Пост с обращением знаменитость опубликовала в своем telegram-канале. «Яндекс. Такси», давайте так! Если ваши водители кашляют — они едут в маске. Это корпоративная этика любой сферы услуг! Ни черта не приятно ехать на «Бизнесе» или «Комфорт+», ежедневно оплачивая проезд от четырех до шести тысяч, и сидеть кошмариться от кашля ваших сотрудников. Вы же не из каменного века. Чуть-чуть поцивилизованней, ок?», — написала Водонаева. В колл-центре «Яндекс. Такси» агентству сообщили, что в такой ситуации пассажир должен обратиться с жалобой в службу поддержки. Будет проведена проверка. Также сотрудник рассказал, что водители должны носить маски, а в случае недомогания не выходить на линии. Ранее URA.RU писало о том, что уроженка Тюмени Алена Водонаева обратилась к партии «Единая Россия». Блогер пристыдила их за рекламную кампанию новых российских смартфонов.