Пушилин развеял надежды ВСУ достать до Донецка после потери Авдеевки

Пушилин: ВСУ после Авдеевки не достанут до Донецка
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк
Денис Пушилин заявил, что ВСУ больше не могут бить артиллерией по Донецку Фото:
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ВСУ после отхода из Авдеевки пытались бить по Донецку с помощью ракет из систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что украинская армия больше не может бить по городу артиллерией.

«После потери Авдеевки ВСУ начали применять ракеты системы залпового огня HIMARS при атаках Донецка. У них уже нет способности достать до города артиллерией», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Об освобождении Россией Авдеевки стало известно 17 февраля. Также в Минобороны заявили, что российские войска продвинулись на 8,6 километра вглубь города, пишет Life. По словам главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, ВСУ за сутки потеряли более 1500 военных во время боев за Авдеевку.

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ВСУ после отхода из Авдеевки пытались бить по Донецку с помощью ракет из систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что украинская армия больше не может бить по городу артиллерией. «После потери Авдеевки ВСУ начали применять ракеты системы залпового огня HIMARS при атаках Донецка. У них уже нет способности достать до города артиллерией», — сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Об освобождении Россией Авдеевки стало известно 17 февраля. Также в Минобороны заявили, что российские войска продвинулись на 8,6 километра вглубь города, пишет Life. По словам главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, ВСУ за сутки потеряли более 1500 военных во время боев за Авдеевку.
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