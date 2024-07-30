В Екатеринбурге осудили задержанного в Челябинске сторонника террористов

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Суд отправил мужчину в колонию на пять с половиной лет Фото:

В Центральном окружном военном суде (дислокация в Екатеринбурге) осудили задержанного в Челябинске сторонника террористов из Самары. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, мужчину отправили в колонию на пять с половиной лет.

«Центральный окружной военный суд признал виновным уроженца Самары в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Он приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В качестве дополнительного наказания мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Сроком на три года.

Дело было возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ. Следствие выявило факт размещения мужчиной в интернете комментария, в котором содержались призывы к осуществлению террористической деятельности. Его удалось вычислить и задержать.

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В Центральном окружном военном суде (дислокация в Екатеринбурге) осудили задержанного в Челябинске сторонника террористов из Самары. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, мужчину отправили в колонию на пять с половиной лет. «Центральный окружной военный суд признал виновным уроженца Самары в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Он приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В качестве дополнительного наказания мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Сроком на три года. Дело было возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ. Следствие выявило факт размещения мужчиной в интернете комментария, в котором содержались призывы к осуществлению террористической деятельности. Его удалось вычислить и задержать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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