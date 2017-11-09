01:54 09 ноября 2017 0

При столкновении автобуса с грузовиком пострадали 15 школьников и двое взрослых Фото: ВКонтакте / «Жесть Ярославль»

Среди пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области оказалась оказалась дочь депутата Екатеринбургской городской думы Дмитрия Головина. Девочка в результате получила перелом носа и вместе со всеми пострадавшими госпитализирована в Ростовскую ЦГБ.

О случившемся сам Головин сообщил на своей странице в сети Facebook. «Моя младшая дочь была в этом автобусе, — рассказал народный избранник. — Перелом носа без смещения. Сейчас в больнице Ростова. У многих сотрясения. Она не унывает. Как говорится shit happened — всяко бывает».

По уточненной информации, виновником аварии стал водитель грузовика Howo, сообщает телеканал «Первый ярославский» со ссылкой на региональное управление СКР. Водитель самосвала выезжал с территории строящейся автозаправки и допустил попутное столкновение с автобусом. В результате у автобуса разбита вся левая сторона, а самосвал от удара оказался в кювете. Водителя грузовика увезли в больницу на медосвидетельствование.

По последним данным, в аварии пострадали 17 человек, в том числе 15 школьников. Водитель автобуса находится в реанимации. На месте работают следственно-оперативные группы МВД и СКР.

Как ранее писало «URA.RU», туристический автобус со школьниками из Екатеринбурга столкнулся с грузовиком под Ярославлем. На место ДТП выехал постпред губернатора Свердловской области в Москве Александр Овчаров. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что лично следит за ситуацией. Глава региона отдал подчиненным поручение оказывать оперативную помощь пострадавшим.