Куйвашев собрал строителей на тайное совещание: начинаем подготовку к Экспо-2025

20:21 20 ноября 2017 0

Губернатор вернулся из Парижа, где презентовал проект Экспо-2025, с новостями Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Заявка Екатеринбурга на проведение всемирной выставки вышла на новый уровень. Официально обсуждения еще идут и решение пока не принято, но, как стало известно «URA.RU», Евгений Куйвашев уже начал переговоры с застройщиками по поводу многомиллиардного проекта.

Сегодня вечером Евгений Куйвашев провел встречу с крупными застройщиками, работающими в Екатеринбурге. Официально мероприятие в графике главы региона не значится. В департаменте информполитики о встрече и ее итогах обещают объявить лишь «завтра».

Как сообщают инсайдеры «URA.RU», речь шла о подготовке конкретных проектов для строительства в «городке Экспо». «Озвучено, что представить их надо в ближайшее время», — рассказал источник.

Стоит отметить, что еще к прошлой заявке Екатеринбурга на проведение Экспо, готовился концепт строительства городка для выставки. Но, как поясняет источник, сейчас речь идет о планировании конкретных объектов и о том, кто именно готов будет заняться их сооружением. То есть о подготовке всего проекта в условиях, когда уже понятно, что город действительно может в этот раз победить в конкурсе и получить права на проведение международной выставки.

На встрече главы региона присутствовали представители компаний «ЛСР», «Ренова-стройгрупп-Академический», «Брусника», «Малышева, 73», «Форум-групп», «Астон».