15:41 25 февраля 2018 7

Мемориальная табличка появилась неподалеку от станции Шарташ Фото: Виталий Шитов

В столице Урала неподалеку от станции Шарташ появилась памятная табличка. Она обозначает место, где, как считают историки-краеведы, большевики ссадили с поезда семью последнего российского императора Николая II. «30 апреля 1918 года на улице Вишневая, 22б, где находилась железнодорожная станция „Екатеринбург 3- товарная“, Николай II, Александра Федоровна и их дочь, Великая Княжна Мария, вступили на уральскую землю по прибытию из Тобольска и были переданы Уралсовету. Жить им оставалось 78 дней», — выбито на мемориальной доске.

«Изначально царскую семью хотели высадить на станции Екатеринбург I, где сейчас находится железнодорожный вокзал, но поезд встретила толпа агрессивно настроенных людей, требовавших выдать им царя, — рассказал активист общества „Мемориал Романовых“ Илья Коровин. — Поэтому большевики увезли Николая II на другую станцию».

Правда, среди историков есть расхождение во мнениях о том, какое именно место следует считать началом пути Николая II на «русскую Голгофу». Так, православные историки полагают, что царская семья сошла с поезда на полустанке неподалеку от нынешнего перекрестка улиц Восточная — Шевченко, где сейчас построен Храм в честь иконы Божьей Матери «Порт-Артурская».

Однако активисты Мемориала Романовых и историки-краеведы, близкие к фонду «Обретение», основанному уральским геологом Авдониным (он в 1979 году нашел останки царской семьи, о признании которых сейчас идут жаркие споры), считают, что место прибытия царской семьи — возле станции Шарташ, где в начале 20 века находились железнодорожные станции «Екатеринбург-II» (пассажирский) и «Екатеринбург-III» (товарный). Тому есть масса доказательств.

Мемориальная доска отмечает место, где большевики ссадили с поезда семью последнего российского императора Николая II Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«Сам Николай II вспоминал, что по прибытии в Екатеринбург поезд долго маневрировал и в конце концов остановился у товарной станции. А на всех дореволюционных станциях „Екатеринбург-I“ и „Екатеринбург-II“ — пассажирские, а товарной была только „Екатеринбург-III“, — рассказал „URA.RU“ сотрудник Свердловского областного краеведческого музея, заведующий отделом династии Романовых Николай Неуймин. — Игнорировать дневник Николая II невозможно. Второе подтверждение, что это было именно здесь — воспоминания первого коменданта дома Ипатьевых Авдеева, опубликованные в 1929 году в журнале „Прожектор“. Он писал: „Поезд остановился на станции ‚Екатеринбург-3‘.

Еще одно очень веское доказательство — знаменитая картина советского художника Владимира Пчелина «Передача Романовых Уралсовету» 1927 года. «Это был юбилейный год, и к открытию Музея революции музей заказал художнику эту картину, — рассказал агентству уральский историк-краевед Виталий Шитов. — Чтобы все было достоверно, к художнику в Москву ездил заместитель председателя Уралсовета Владимир Дидковский — он несколько раз встречался с Пчелиным, был у него в мастерской (в свердловских архивах есть даже его фото в мастерской художника)». Историк полагает, что партийный функционер детально описал Пчелину, как происходила встреча царской семьи большевиками.

«На картине мы видим, что состав стоит справа, впереди паровоз, а строение (здание станции) — слева: это с фотографической точностью отражает то, что мы бы увидели у товарной станции „Екатеринбург-III, — говорит Шитов.

— Туда же подъехал грузовик с солдатами и два легковых автомобиля, на которых царя с близкими и отвезли в дом Ипатьева».

Место, куда, по мнению краеведов, весной 1918-го в Екатеринбург привезли царскую семью Скриншот: с сайта 2gis.ru

Наконец, подтверждения тому, что все это происходило именно здесь, звучат и в воспоминаниях местных жителей. Около десяти лет назад группа краеведов, обследуя окрестности станции Шарташ, нашла то самое здание, которое в начале 20 века было товарной станцией «Екатеринбург-III». «Подходим мы к этому дому, начинаем фотографировать — рядом сидит старичок. Спрашивает нас: «Вы по поводу сноса»? — вспоминает Неуймин. — Они все ждали, что дом снесут. Но мы ответили, что по другой теме. «А, наверное, про царя? Я живу в этом доме 60 с лишним лет, мой отец в 1918 году здесь работал и видел, как выводили из поезда Николая II, — сказал он».

Домик снесли через год после разговора Неуймина и Шитова с местными жителями. К счастью, у Шитова был тогда с собой фотоаппарат, и он успел сфотографировать эту деревянную постройку. Сейчас на ее месте — пустырь с кучами мусора. «Как раз вот здесь и стоило бы поставить церковь или хотя бы часовню», — говорит Неуймин.

На открытии мемориальной доски службу здесь отслужил не священник РПЦ, а представитель РПЦЗ/ПРЦ («Православная российская церковь» — ответвление от Русской православной церкви за рубежом), епископ Каменск-Уральский и Сибирский Евгений (Пампура). Будет ли это место признано официальной церковью — большой вопрос (в связи с позицией РПЦ по поводу «екатеринбургских останков»). Получить комментарий представителя екатеринбургской епархии к моменту публикации не удалось.