Младенца челябинки, неожиданно родившей в Турции, доставили на Урал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, самолет, ютэир, ютейр, atr 72
Жительница Челябинска прибыла с ребенком, родившимся в ТурцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницу Челябинска, которая раньше срока родила на отдыхе в Турции, привезли с младенцем на родину. Об этом сообщил Минздрав Челябинской области.

«Ребенок, преждевременно родившийся в Турции, успешно перенес перелет», — рассказали в региональном Минздраве. Прямо у самолета младенца встретили детские реаниматологи, его с матерью поместили в отделение патологии новорожденных Челябинской областной детской клинической больницы для дальнейшего выхаживания. Состояние ребенка стабильное.

В конце августа туристке из Челябинска Наталье Михайловой, отдыхавшей с мужем в Турции, местные врачи экстренно провели кесарево сечение на седьмом месяце беременности. Ребенок родился недоношенным и вместе с матерью находился в турецкой больнице. Каждый день, проведенный в клинике, обходился семье в 30 тысяч рублей.

За полтора месяца лечения Михайловы заплатили врачам 1,3 миллиона рублей. Однако 700 тысяч рублей в помощь семье выделили губернатор Алексей Текслер, мэрия Челябинска и два южноуральских предприятия.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Происшествия Путешествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...