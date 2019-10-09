Младенца челябинки, неожиданно родившей в Турции, доставили на Урал

Жительница Челябинска прибыла с ребенком, родившимся в Турции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницу Челябинска, которая раньше срока родила на отдыхе в Турции, привезли с младенцем на родину. Об этом сообщил Минздрав Челябинской области.

«Ребенок, преждевременно родившийся в Турции, успешно перенес перелет», — рассказали в региональном Минздраве. Прямо у самолета младенца встретили детские реаниматологи, его с матерью поместили в отделение патологии новорожденных Челябинской областной детской клинической больницы для дальнейшего выхаживания. Состояние ребенка стабильное.

В конце августа туристке из Челябинска Наталье Михайловой, отдыхавшей с мужем в Турции, местные врачи экстренно провели кесарево сечение на седьмом месяце беременности. Ребенок родился недоношенным и вместе с матерью находился в турецкой больнице. Каждый день, проведенный в клинике, обходился семье в 30 тысяч рублей.

За полтора месяца лечения Михайловы заплатили врачам 1,3 миллиона рублей. Однако 700 тысяч рублей в помощь семье выделили губернатор Алексей Текслер, мэрия Челябинска и два южноуральских предприятия.