Свердловский губернатор заявил, что в России появится новый спортивный город

Через несколько лет в России появится еще один спортивный город для проведения международных турниров. И этим городом станет Екатеринбург, в котором пройдет Универсиада-2023. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о подготовке к проведению Универсиады.
По мнению Куйвашева, указ, подписанный российский лидером, является ключевым документом для Свердловской области. «Для нас очень важна такая поддержка, ведь Универсиада — событие мирового масштаба, и ее безукоризненное проведение будет являться успехом всей страны», — приводит слова главы региона областной департамент информационной политики.
Также Куйвашев отметил, что для подготовки к Универсиаде предстоит сделать многое, в том числе построить новые спортивные и инфраструктурные объекты, пустить новый транспорт и построить новые дороги. И работа уже начата — в последние дни 2019 года была забита первая свая на месте будущей деревни Универсиады.
Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Своим указом Владимир Путин поручил правительству РФ оказать содействие правительству Свердловской области в организации и проведении мероприятия на высоком уровне.