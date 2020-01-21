К правкам Конституции подключают сотни людей в регионах России

Поправки в Конституцию будут обсуждаться в регионах с привлечением парламентов субъектов, отделений Общественной палаты, ветеранских и общественных организаций. Задачу обсудить изменения со своими избирателями получат также депутаты Госдумы, сообщил источник «URA.RU».
«Обсуждение будет идти по тому же принципу, что и пенсионная реформа», — подчеркнул источник. В ходе представления поправок россияне смогут дать свои предложения, которые будут направлены в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию.
Член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подтвердила, что рассмотрение изменений пройдет в парламентах субъектов. «[Предложения] должны одобрить не меньше 57 парламентов и общественные организации», — заявила она «URA.RU».
Руководитель Общественной палаты по Свердловской области Александр Левин заявил, что не слышал о такой задаче, однако отметил, что на оглашение послания были приглашены все руководители региональных отделений ОП.
Как ранее сообщало «URA.RU», обсуждение пенсионной реформы в регионах проходило на базе Общественных палат; региональные парламенты обсуждали изменения на заседании комитетов, после чего депутаты голосовали за или против законопроекта.