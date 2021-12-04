«Урал» прервал серию поражений в сезоне РПЛ

В таблице РПЛ «Урал» занимает 12-е место Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» прервал серию из шести поражений в сезоне 2021/22 Российской премьер-лиги. «Локомотив» уступил победу сопернику на домашнем стадионе «РЖД Арена» со счетом 0:1.

Первый и единственный гол за весь матч на 42-й минуте забил полузащитник «Урала» Рафал Августиняк, исполняя пенальти, передает Sport24 . Теперь екатеринбургский клуб в турнирной таблице РПЛ занимает 12-ю позицию, имея 16 очков.

Ранее сообщалось о массовом задержании болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом». Во время игры фанаты зажгли несколько фальшфейеров.