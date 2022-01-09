Политолог раскрыл самые проблемные для власти регионы России

10 января 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

Самыми проблемными для власти регионами РФ на выборах-2022 станут Ярославская область и Карелия Фото: Александр Мамаев Самыми проблемными для власти территориями на выборах губернаторов в 2022 станут Ярославская область и Карелия. Об этом заявил политконсультант Евгений Минченко. Именно в этих субъектах, по мнению политолога, у одобренных Кремлем кандидатов возникнут наиболее существенные сложности. Однако «суперпроблемной» он называет Ярославскую область: «Протест никуда не делся: даже если СРЗП никого не выдвинет, голоса могут уйти к любой другой протестной партии», — рассказал он « Коммерсанту». Минченко также отметил, что во Владимирской области, которую после отставки представителя ЛДПР Владимира Сипягина возглавил единоросс Александр Авдеев, сохранился протестный потенциал, однако больших проблем для властей в этом регионе не будет. По словам политконсультанта, в пользу Авдеева сыграет «эффект медового месяца». Также политолог прогнозирует отставку губернатора в Томской области, поскольку действующий глава региона Сергей Жвачкин «либо проиграет выборы, либо покажет неубедительный результат», и предсказывает победу лишь «с невысоким уровнем легитимности» костромскому губернатору Николаю Любимову. При этом свердловский губернатор Евгений Куйвашев, как полагает Минченко, за последнее время «выправился», и при грамотном политическом менеджменте его предвыборная кампания не будет особо проблемной. Однако, политконсультант и медиатехнолог Дмитрий Кирьян в разговоре с URA.RU не исключает Свердловскую область из списка проблемных. По его мнению, Куйвашев в целом справляется, но могут быть провокации, сложившиеся вокруг относительно популярного у местных жителей оппозиционного лидера и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самыми проблемными для власти территориями на выборах губернаторов в 2022 станут Ярославская область и Карелия. Об этом заявил политконсультант Евгений Минченко. Именно в этих субъектах, по мнению политолога, у одобренных Кремлем кандидатов возникнут наиболее существенные сложности. Однако «суперпроблемной» он называет Ярославскую область: «Протест никуда не делся: даже если СРЗП никого не выдвинет, голоса могут уйти к любой другой протестной партии», — рассказал он «Коммерсанту». Минченко также отметил, что во Владимирской области, которую после отставки представителя ЛДПР Владимира Сипягина возглавил единоросс Александр Авдеев, сохранился протестный потенциал, однако больших проблем для властей в этом регионе не будет. По словам политконсультанта, в пользу Авдеева сыграет «эффект медового месяца». Также политолог прогнозирует отставку губернатора в Томской области, поскольку действующий глава региона Сергей Жвачкин «либо проиграет выборы, либо покажет неубедительный результат», и предсказывает победу лишь «с невысоким уровнем легитимности» костромскому губернатору Николаю Любимову. При этом свердловский губернатор Евгений Куйвашев, как полагает Минченко, за последнее время «выправился», и при грамотном политическом менеджменте его предвыборная кампания не будет особо проблемной. Однако, политконсультант и медиатехнолог Дмитрий Кирьян в разговоре с URA.RU не исключает Свердловскую область из списка проблемных. По его мнению, Куйвашев в целом справляется, но могут быть провокации, сложившиеся вокруг относительно популярного у местных жителей оппозиционного лидера и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.