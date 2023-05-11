В Тюмени задержали рейс до Салехарда

В Тюмени на полтора часа задержали рейс авиакомпании «Ямал», который следовал до Салехарда. Данные перелетов размещены на сайте авиаперевозчика.
«Рейс YC 485. Тюмень — Салехард. Время вылета по плану в 15:20, по итогу вылетел в 17:00. Должен был прилететь в 17:00, однако самолет сел в Тюмени только в 18:38», — указано на онлайн-табло.
Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ на него ожидается.
Ранее у самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Минеральные Воды — Тюмень, отказала система навигации. Решение было КВС-снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначение.
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