В Тюмени задержали рейс до Салехарда

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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, самолет, служба авиаперевозок
В Тюмени задержали рейс авиакомпании «Ямал» Фото:

В Тюмени на полтора часа задержали рейс авиакомпании «Ямал», который следовал до Салехарда. Данные перелетов размещены на сайте авиаперевозчика.

«Рейс YC 485. Тюмень — Салехард. Время вылета по плану в 15:20, по итогу вылетел в 17:00. Должен был прилететь в 17:00, однако самолет сел в Тюмени только в 18:38», — указано на онлайн-табло.

Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ на него ожидается.

Ранее у самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Минеральные Воды — Тюмень, отказала система навигации. Решение было КВС-снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначение.

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В Тюмени на полтора часа задержали рейс авиакомпании «Ямал», который следовал до Салехарда. Данные перелетов размещены на сайте авиаперевозчика. «Рейс YC 485. Тюмень — Салехард. Время вылета по плану в 15:20, по итогу вылетел в 17:00. Должен был прилететь в 17:00, однако самолет сел в Тюмени только в 18:38», — указано на онлайн-табло. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ на него ожидается. Ранее у самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Минеральные Воды — Тюмень, отказала система навигации. Решение было КВС-снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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