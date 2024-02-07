Власти Эстонии запретили мартовский концерт Клавы Коки из-за Украины

08 февраля 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

В Талине 29 марта запретили концерт Клавы Коки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Таллине (Эстония) запретили концерт певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова), запланированный на 29 марта. Это произошло из-за того, что артистка не осудила действия российских властей на Украине. Об этом сообщает советник по коммуникациям минкульта Ханнус Лууре. «Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно [действия РФ] на Украине и недавно выступала на [новых российских] территориях», — слова советника передает Postimees. Издание со ссылкой на местное МВД уточняет, что артистов, которые поддерживают СВО, в страну не пускают. Ведомство оставляет за собой такое право, даже если у музыкантов есть виза и другие документы, которые разрешают въезд. По данным издания, Клаве Коке закрыли въезд в Эстонию до 2027 года. Власти Эстонии ввели в стране пятилетний запрет на выступления группы «Руки вверх». После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту страну репрессивным государством, передает телеканал 360. Также на пять лет запретили въезд российских артистов Филиппа Киркорова и Полины Гагариной, передает «Царьград». В МВД Эстонии пояснили, что поводом включения в черный список стала поддержка ими СВО.

В Таллине (Эстония) запретили концерт певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова), запланированный на 29 марта. Это произошло из-за того, что артистка не осудила действия российских властей на Украине. Об этом сообщает советник по коммуникациям минкульта Ханнус Лууре. «Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно [действия РФ] на Украине и недавно выступала на [новых российских] территориях», — слова советника передает Postimees. Издание со ссылкой на местное МВД уточняет, что артистов, которые поддерживают СВО, в страну не пускают. Ведомство оставляет за собой такое право, даже если у музыкантов есть виза и другие документы, которые разрешают въезд. По данным издания, Клаве Коке закрыли въезд в Эстонию до 2027 года. Власти Эстонии ввели в стране пятилетний запрет на выступления группы «Руки вверх». После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту страну репрессивным государством, передает телеканал 360. Также на пять лет запретили въезд российских артистов Филиппа Киркорова и Полины Гагариной, передает «Царьград». В МВД Эстонии пояснили, что поводом включения в черный список стала поддержка ими СВО.