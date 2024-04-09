Строители из ЯНАО восстанавливают школу в Волновахском районе ДНР

Ямальские строители восстанавливают школу в селе Октябрьское Волновахского района. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства и жилищной политики ЯНАО на официальном сайте.
«Ремонтные работы идут в здании, площадь которого составляет более полутора тысяч квадратных метров. Строители сняли штукатурку со стен, разобрали оконные и дверные блоки, демонтировали пол и инженерные сети. Сейчас рабочие выравнивают пол в помещениях, штукатурят стены, прокладывают новые инженерные сети и выполняют дополнительные перегородки из кирпича. Делают кровлю в спортзале и утепляют фундамент всей школы», — говорится в сообщении.
На объекте планируют заменить систему тепло и водоснабжения, установить противопожарную сигнализацию и видеонаблюдение, а также обновить пищеблоки и фасад. Помимо этого, в учреждении установят новые окна, входные группы, а после завершения ремонта завезут новую мебель и современное оборудование. На прилегающей территории сделают ограждение и новые тротуары.
Ранее URA.RU сообщало о том, что специалисты из ЯНАО смогли за год отработать трехлетнюю программу по восстановлению Волновахского района ДНР. Строители Ямала всего за один год восстановили более 50 важнейших социальных объектов и свыше 200 жилых домов.
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