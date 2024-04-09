Строители из ЯНАО восстанавливают школу в Волновахском районе ДНР

09 апреля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

В учреждении установят новые окна, входные группы и завезут новое оборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ямальские строители восстанавливают школу в селе Октябрьское Волновахского района. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства и жилищной политики ЯНАО на официальном сайте. «Ремонтные работы идут в здании, площадь которого составляет более полутора тысяч квадратных метров. Строители сняли штукатурку со стен, разобрали оконные и дверные блоки, демонтировали пол и инженерные сети. Сейчас рабочие выравнивают пол в помещениях, штукатурят стены, прокладывают новые инженерные сети и выполняют дополнительные перегородки из кирпича. Делают кровлю в спортзале и утепляют фундамент всей школы», — говорится в сообщении. На объекте планируют заменить систему тепло и водоснабжения, установить противопожарную сигнализацию и видеонаблюдение, а также обновить пищеблоки и фасад. Помимо этого, в учреждении установят новые окна, входные группы, а после завершения ремонта завезут новую мебель и современное оборудование. На прилегающей территории сделают ограждение и новые тротуары. Ранее URA.RU сообщало о том, что специалисты из ЯНАО смогли за год отработать трехлетнюю программу по восстановлению Волновахского района ДНР. Строители Ямала всего за один год восстановили более 50 важнейших социальных объектов и свыше 200 жилых домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямальские строители восстанавливают школу в селе Октябрьское Волновахского района. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства и жилищной политики ЯНАО на официальном сайте. «Ремонтные работы идут в здании, площадь которого составляет более полутора тысяч квадратных метров. Строители сняли штукатурку со стен, разобрали оконные и дверные блоки, демонтировали пол и инженерные сети. Сейчас рабочие выравнивают пол в помещениях, штукатурят стены, прокладывают новые инженерные сети и выполняют дополнительные перегородки из кирпича. Делают кровлю в спортзале и утепляют фундамент всей школы», — говорится в сообщении. На объекте планируют заменить систему тепло и водоснабжения, установить противопожарную сигнализацию и видеонаблюдение, а также обновить пищеблоки и фасад. Помимо этого, в учреждении установят новые окна, входные группы, а после завершения ремонта завезут новую мебель и современное оборудование. На прилегающей территории сделают ограждение и новые тротуары. Ранее URA.RU сообщало о том, что специалисты из ЯНАО смогли за год отработать трехлетнюю программу по восстановлению Волновахского района ДНР. Строители Ямала всего за один год восстановили более 50 важнейших социальных объектов и свыше 200 жилых домов.