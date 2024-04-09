Строители из ЯНАО восстанавливают школу в Волновахском районе ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург, бетон, строители, строительная площадка, цемент, фундамент, котлован, строительство, заливка бетона, рабочие на стройке, бетонирование
В учреждении установят новые окна, входные группы и завезут новое оборудование Фото:

Ямальские строители восстанавливают школу в селе Октябрьское Волновахского района. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства и жилищной политики ЯНАО на официальном сайте.

«Ремонтные работы идут в здании, площадь которого составляет более полутора тысяч квадратных метров. Строители сняли штукатурку со стен, разобрали оконные и дверные блоки, демонтировали пол и инженерные сети. Сейчас рабочие выравнивают пол в помещениях, штукатурят стены, прокладывают новые инженерные сети и выполняют дополнительные перегородки из кирпича. Делают кровлю в спортзале и утепляют фундамент всей школы», — говорится в сообщении.

На объекте планируют заменить систему тепло и водоснабжения, установить противопожарную сигнализацию и видеонаблюдение, а также обновить пищеблоки и фасад. Помимо этого, в учреждении установят новые окна, входные группы, а после завершения ремонта завезут новую мебель и современное оборудование. На прилегающей территории сделают ограждение и новые тротуары.

Ранее URA.RU сообщало о том, что специалисты из ЯНАО смогли за год отработать трехлетнюю программу по восстановлению Волновахского района ДНР. Строители Ямала всего за один год восстановили более 50 важнейших социальных объектов и свыше 200 жилых домов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямальские строители восстанавливают школу в селе Октябрьское Волновахского района. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства и жилищной политики ЯНАО на официальном сайте. «Ремонтные работы идут в здании, площадь которого составляет более полутора тысяч квадратных метров. Строители сняли штукатурку со стен, разобрали оконные и дверные блоки, демонтировали пол и инженерные сети. Сейчас рабочие выравнивают пол в помещениях, штукатурят стены, прокладывают новые инженерные сети и выполняют дополнительные перегородки из кирпича. Делают кровлю в спортзале и утепляют фундамент всей школы», — говорится в сообщении. На объекте планируют заменить систему тепло и водоснабжения, установить противопожарную сигнализацию и видеонаблюдение, а также обновить пищеблоки и фасад. Помимо этого, в учреждении установят новые окна, входные группы, а после завершения ремонта завезут новую мебель и современное оборудование. На прилегающей территории сделают ограждение и новые тротуары. Ранее URA.RU сообщало о том, что специалисты из ЯНАО смогли за год отработать трехлетнюю программу по восстановлению Волновахского района ДНР. Строители Ямала всего за один год восстановили более 50 важнейших социальных объектов и свыше 200 жилых домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...