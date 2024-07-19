Microsoft сделала заявление о массовом сбое по всему миру

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В Microsoft работают над смягчением последствий массового сбоя Фото:

Компания Microsoft заявила о том, что они ведут работу над смягчением последствий сбоя приложений и служб Microsoft 365, затронувшего весь мир. Об этом сообщили в американском информационном агентстве.

«Текущий статус: Мы продолжаем работу по смягчению последствий для затронутых приложений и служб Microsoft 365», — передали в Bloomberg заявление Microsoft. В компании заверили, что вскоре «пользователи увидят исправления по мере устранения остаточного воздействия».

Крупномасштабный сбой Microsoft, среди прочего, затронул аэропорты по всему миру. Нарушение работы облачной платформы Microsoft Azure заблокировал работу международных авиакомпаний, в результате чего произошла отмена и задержка сотен рейсов.

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Компания Microsoft заявила о том, что они ведут работу над смягчением последствий сбоя приложений и служб Microsoft 365, затронувшего весь мир. Об этом сообщили в американском информационном агентстве. «Текущий статус: Мы продолжаем работу по смягчению последствий для затронутых приложений и служб Microsoft 365», — передали в Bloomberg заявление Microsoft. В компании заверили, что вскоре «пользователи увидят исправления по мере устранения остаточного воздействия». Крупномасштабный сбой Microsoft, среди прочего, затронул аэропорты по всему миру. Нарушение работы облачной платформы Microsoft Azure заблокировал работу международных авиакомпаний, в результате чего произошла отмена и задержка сотен рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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