Тюменский топливный варяг открыл строительную фирму в Кургане

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Тюменский бизнесмен, владеющий топливным бизнесом, открыл стройфирму в Кургане
Тюменский бизнесмен, владеющий топливным бизнесом, открыл стройфирму в Кургане Фото:

Тюменский владелец топливной компании «Альфа Ойл» Сергей Молотовников создал строительное предприятие в Кургане. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. 

«Тюменский предприниматель открыл в Кургане стройфирму. Офис новой компании расположился в здании бизнес-инкубатора. Вероятно, он планирует заходить на топливный рынок, а фирма нужна для строительства объектов», — сообщил источник.

Информация подтверждается данными из ЕГРЮЛ. В качестве учредителя строительной компании «Курган-Инвест» указана топливная фирма из Тюмени. Ей принадлежит 99% акций. Оставшаяся часть долей числится на руководителе Елене Воронковой, являющейся генеральным директором предприятия. 

Ранее URA.RU писало, что тюменский бизнесмен Дмитрий Бабич открыл в Кургане стройфирму «Архитектура». Компания уже успела выкупить у мэрии участок в 14-м микрорайоне Заозерного для жилой застройки в рамках КРТ. Несколько месяцев фирмой-застройщиком руководил экс-замглавы Кургана Андрей Плешков. 

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Тюменский владелец топливной компании «Альфа Ойл» Сергей Молотовников создал строительное предприятие в Кургане. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.  «Тюменский предприниматель открыл в Кургане стройфирму. Офис новой компании расположился в здании бизнес-инкубатора. Вероятно, он планирует заходить на топливный рынок, а фирма нужна для строительства объектов», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из ЕГРЮЛ. В качестве учредителя строительной компании «Курган-Инвест» указана топливная фирма из Тюмени. Ей принадлежит 99% акций. Оставшаяся часть долей числится на руководителе Елене Воронковой, являющейся генеральным директором предприятия.  Ранее URA.RU писало, что тюменский бизнесмен Дмитрий Бабич открыл в Кургане стройфирму «Архитектура». Компания уже успела выкупить у мэрии участок в 14-м микрорайоне Заозерного для жилой застройки в рамках КРТ. Несколько месяцев фирмой-застройщиком руководил экс-замглавы Кургана Андрей Плешков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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