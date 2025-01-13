Тюменский топливный варяг открыл строительную фирму в Кургане

Тюменский владелец топливной компании «Альфа Ойл» Сергей Молотовников создал строительное предприятие в Кургане. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Тюменский предприниматель открыл в Кургане стройфирму. Офис новой компании расположился в здании бизнес-инкубатора. Вероятно, он планирует заходить на топливный рынок, а фирма нужна для строительства объектов», — сообщил источник.
Информация подтверждается данными из ЕГРЮЛ. В качестве учредителя строительной компании «Курган-Инвест» указана топливная фирма из Тюмени. Ей принадлежит 99% акций. Оставшаяся часть долей числится на руководителе Елене Воронковой, являющейся генеральным директором предприятия.
Ранее URA.RU писало, что тюменский бизнесмен Дмитрий Бабич открыл в Кургане стройфирму «Архитектура». Компания уже успела выкупить у мэрии участок в 14-м микрорайоне Заозерного для жилой застройки в рамках КРТ. Несколько месяцев фирмой-застройщиком руководил экс-замглавы Кургана Андрей Плешков.
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